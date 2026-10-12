Valentin Vacherot ne réali­sera pas le doublé sur le Masters 1000 de Shanghai.

Un an après son sacre impro­bable et histo­rique sur le tournoi chinois, le Monégasque a été éliminé dès le troi­sième tour par un impec­cable Tommy Paul : 6–4, 6–2, après 1h25 de jeu. Une défaite assez logique au vue de la physio­nomie de la rencontre où Valentin semblait plus lent et moins tran­chant que d’habitude.

Le conte de fées ne se répè­tera pas pour Valentin Vacherot ! Un an après son sacre sensa­tionnel à Shanghai, le Monégasque subit la loi de Tommy Paul (6−4, 6–2) au 3e tour du Masters 1000 chinois #RolexShanghaiMasters #HomeOfTennis https://t.co/IMZfYmDZqF — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2026

On savait que la défense de ce titre s’an­non­çait compli­quée pour celui qui perdra 18 places au clas­se­ment ATP dans une semaine. Mais grâce à un excellent début saison et notam­ment une demi‐finale sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Vacherot sera encore 32e mondial. Ce qui reste assez consi­dé­rable pour quel­qu’un qui vient de perdre pas moins de 950 points.

Après Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Arthur Fils et Carlos Alcaraz, c’est donc au tour d’un nouveau membre du Top 20 mondial de prendre la porte avant même les huitièmes de finale.