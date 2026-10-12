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Hécatombe sur le Masters 1000 de Shanghai : comme Alcaraz, le tenant du titre déjà éliminé !

Par
Thomas S
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Valentin Vacherot ne réali­sera pas le doublé sur le Masters 1000 de Shanghai. 

Un an après son sacre impro­bable et histo­rique sur le tournoi chinois, le Monégasque a été éliminé dès le troi­sième tour par un impec­cable Tommy Paul : 6–4, 6–2, après 1h25 de jeu. Une défaite assez logique au vue de la physio­nomie de la rencontre où Valentin semblait plus lent et moins tran­chant que d’habitude. 

On savait que la défense de ce titre s’an­non­çait compli­quée pour celui qui perdra 18 places au clas­se­ment ATP dans une semaine. Mais grâce à un excellent début saison et notam­ment une demi‐finale sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Vacherot sera encore 32e mondial. Ce qui reste assez consi­dé­rable pour quel­qu’un qui vient de perdre pas moins de 950 points.

Après Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Arthur Fils et Carlos Alcaraz, c’est donc au tour d’un nouveau membre du Top 20 mondial de prendre la porte avant même les huitièmes de finale. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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