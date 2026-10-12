Valentin Vacherot ne réalisera pas le doublé sur le Masters 1000 de Shanghai.
Un an après son sacre improbable et historique sur le tournoi chinois, le Monégasque a été éliminé dès le troisième tour par un impeccable Tommy Paul : 6–4, 6–2, après 1h25 de jeu. Une défaite assez logique au vue de la physionomie de la rencontre où Valentin semblait plus lent et moins tranchant que d’habitude.
Le conte de fées ne se répètera pas pour Valentin Vacherot ! Un an après son sacre sensationnel à Shanghai, le Monégasque subit la loi de Tommy Paul (6−4, 6–2) au 3e tour du Masters 1000 chinois #RolexShanghaiMasters #HomeOfTennis https://t.co/IMZfYmDZqF— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2026
On savait que la défense de ce titre s’annonçait compliquée pour celui qui perdra 18 places au classement ATP dans une semaine. Mais grâce à un excellent début saison et notamment une demi‐finale sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Vacherot sera encore 32e mondial. Ce qui reste assez considérable pour quelqu’un qui vient de perdre pas moins de 950 points.
Après Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Arthur Fils et Carlos Alcaraz, c’est donc au tour d’un nouveau membre du Top 20 mondial de prendre la porte avant même les huitièmes de finale.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 16:01