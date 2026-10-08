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Holger Rune, qui va sortir du top 1000 : « Beaucoup de choses se sont nette­ment mieux passées lors de ce match que lors du précé­dent, je suis clai­re­ment sur la bonne voie »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent 11 mois à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune sait qu’il va devoir encore beau­coup crava­cher pour espérer retrouver un jour le top 10. 

S’il avait montré des signes très encou­ra­geants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), le Danois a depuis subi deux défaites au premier tour : à Pékin contre le Français Kyrian Jacquet (6−3, 6–1) et à Shanghai contre l’Allemand Daniel Altmaier, dans un match beau­coup plus accroché : 1–6, 7–6(5), 6–4.

S’il sortira du top 1000 à l’issue du tournoi, Holger Rune a logi­que­ment posi­tiver après sa défaite contre le 67e mondial. 

« J’ai remporté 53 % des points, mais pas celui qui comp­tait le plus… et Altmaier a bien joué. Beaucoup de choses se sont nette­ment mieux passées lors de ce match que lors du précé­dent, je suis donc clai­re­ment sur la bonne voie. Je continue à travailler. Pas à pas. À bientôt sur le court ! »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 10:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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