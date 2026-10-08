Absent 11 mois à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune sait qu’il va devoir encore beau­coup crava­cher pour espérer retrouver un jour le top 10.

S’il avait montré des signes très encou­ra­geants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), le Danois a depuis subi deux défaites au premier tour : à Pékin contre le Français Kyrian Jacquet (6−3, 6–1) et à Shanghai contre l’Allemand Daniel Altmaier, dans un match beau­coup plus accroché : 1–6, 7–6(5), 6–4.

S’il sortira du top 1000 à l’issue du tournoi, Holger Rune a logi­que­ment posi­tiver après sa défaite contre le 67e mondial.

Won 53% of the points, but not the one that mattered the most… and Altmaier played well. A lot was way better in this match than in my last , so defi­ni­tely on the right track. I keep working. Step by step. See you soon on court again 🦾 — Holger Rune (@holgerrune2003) October 7, 2026

« J’ai remporté 53 % des points, mais pas celui qui comp­tait le plus… et Altmaier a bien joué. Beaucoup de choses se sont nette­ment mieux passées lors de ce match que lors du précé­dent, je suis donc clai­re­ment sur la bonne voie. Je continue à travailler. Pas à pas. À bientôt sur le court ! »