Absent 11 mois à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune sait qu’il va devoir encore beaucoup cravacher pour espérer retrouver un jour le top 10.
S’il avait montré des signes très encourageants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), le Danois a depuis subi deux défaites au premier tour : à Pékin contre le Français Kyrian Jacquet (6−3, 6–1) et à Shanghai contre l’Allemand Daniel Altmaier, dans un match beaucoup plus accroché : 1–6, 7–6(5), 6–4.
S’il sortira du top 1000 à l’issue du tournoi, Holger Rune a logiquement positiver après sa défaite contre le 67e mondial.
Won 53% of the points, but not the one that mattered the most… and Altmaier played well. A lot was way better in this match than in my last , so definitely on the right track. I keep working. Step by step. See you soon on court again 🦾— Holger Rune (@holgerrune2003) October 7, 2026
« J’ai remporté 53 % des points, mais pas celui qui comptait le plus… et Altmaier a bien joué. Beaucoup de choses se sont nettement mieux passées lors de ce match que lors du précédent, je suis donc clairement sur la bonne voie. Je continue à travailler. Pas à pas. À bientôt sur le court ! »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 10:48