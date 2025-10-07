Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après un gros combat face au Français, Mpetshi Perricard, Holger Rune a été interrogé en conférence de presse sur les conditions de jeu particulièrement chaudes et humides dans la mégalopole chinoise.
Et le Danois est pour l’instauration d’une règle, comme cela est déjà le cas dans les tournois du Grand Chelem.
« Oui, je pense qu’il devrait y avoir une règle concernant la chaleur, comme c’est le cas dans les tournois du Grand Chelem. Je pense que tous les joueurs seraient d’accord là‐dessus. Aujourd’hui, c’était mieux, comme vous le dites, il faisait moins chaud. Mais encore une fois, il faisait moins chaud, mais si la température avait été plus normale, il aurait fait très chaud aujourd’hui. Je pense qu’il faisait environ 31 degrés et que l’humidité était très élevée. Mais comparé aux autres jours, c’était assez brutal. Je pense donc qu’il devrait y avoir une règle. Nous pouvons supporter une certaine chaleur parce que nous sommes en forme, nous sommes forts, nous sommes également forts mentalement, mais il y a toujours une limite. Je pense qu’il est également important de prendre soin de sa santé. Nous devons survivre. Je pense qu’il faudrait une règle, pas pour nous arrêter dès que la température dépasse un certain seuil, mais comme pour le Grand Chelem, où l’on sent quand c’est un peu trop et où l’on attend un peu pour voir si la température baisse. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 16:46