Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après un gros combat face au Français, Mpetshi Perricard, Holger Rune a été inter­rogé en confé­rence de presse sur les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment chaudes et humides dans la méga­lo­pole chinoise.

Et le Danois est pour l’ins­tau­ra­tion d’une règle, comme cela est déjà le cas dans les tour­nois du Grand Chelem.

« Oui, je pense qu’il devrait y avoir une règle concer­nant la chaleur, comme c’est le cas dans les tour­nois du Grand Chelem. Je pense que tous les joueurs seraient d’ac­cord là‐dessus. Aujourd’hui, c’était mieux, comme vous le dites, il faisait moins chaud. Mais encore une fois, il faisait moins chaud, mais si la tempé­ra­ture avait été plus normale, il aurait fait très chaud aujourd’hui. Je pense qu’il faisait environ 31 degrés et que l’hu­mi­dité était très élevée. Mais comparé aux autres jours, c’était assez brutal. Je pense donc qu’il devrait y avoir une règle. Nous pouvons supporter une certaine chaleur parce que nous sommes en forme, nous sommes forts, nous sommes égale­ment forts menta­le­ment, mais il y a toujours une limite. Je pense qu’il est égale­ment impor­tant de prendre soin de sa santé. Nous devons survivre. Je pense qu’il faudrait une règle, pas pour nous arrêter dès que la tempé­ra­ture dépasse un certain seuil, mais comme pour le Grand Chelem, où l’on sent quand c’est un peu trop et où l’on attend un peu pour voir si la tempé­ra­ture baisse. »