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Hubert Hurkacz, après sa victoire contre Djokovic : « J’ai ressenti un peu de nervo­sité, ce n’était pas la première fois que je menais d’un break dans un set contre Novak »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir perdu ses huit premiers duels contre Novak Djokovic, Hubert Hurkacz a remporté sa première victoire contre le Serbe lors du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–3).

Le Polonais, ex‐6e mondial, aujourd’hui 34e, a raconté comment il avait vécu ce match lors de l’in­ter­view sur le court. 

« C’est une soirée spéciale. Je joue contre Novak depuis environ sept ans, et ça n’a pas été couronné de succès pour moi, mais il est un si grand cham­pion depuis tant d’années. Il est sur le circuit, au sommet, et il vient de remporter Pékin ; c’est donc un défi très diffi­cile de l’affronter, mais c’est aussi un plaisir pour moi de partager le court avec lui, de jouer contre une telle légende de ce sport. C’est très amusant, et cela permet aussi de se tester, pour voir où l’on en est. C’était vrai­ment très impor­tant, au début, de rester au contact de Novak, car s’il prend l’avantage, il affiche un niveau telle­ment élevé qu’il n’est pas facile de revenir. Puis, vers la fin, bien sûr, j’ai ressenti un peu de nervo­sité. Ce n’est pas la première fois que je mène d’un break dans un set contre Novak, alors j’essayais de rester concentré sur mon jeu, sur ce que je devais faire. J’étais satis­fait de ma pres­ta­tion à la fin. »

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 15:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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