Après avoir perdu ses huit premiers duels contre Novak Djokovic, Hubert Hurkacz a remporté sa première victoire contre le Serbe lors du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–3).

Le Polonais, ex‐6e mondial, aujourd’hui 34e, a raconté comment il avait vécu ce match lors de l’in­ter­view sur le court.

« C’est une soirée spéciale. Je joue contre Novak depuis environ sept ans, et ça n’a pas été couronné de succès pour moi, mais il est un si grand cham­pion depuis tant d’années. Il est sur le circuit, au sommet, et il vient de remporter Pékin ; c’est donc un défi très diffi­cile de l’affronter, mais c’est aussi un plaisir pour moi de partager le court avec lui, de jouer contre une telle légende de ce sport. C’est très amusant, et cela permet aussi de se tester, pour voir où l’on en est. C’était vrai­ment très impor­tant, au début, de rester au contact de Novak, car s’il prend l’avantage, il affiche un niveau telle­ment élevé qu’il n’est pas facile de revenir. Puis, vers la fin, bien sûr, j’ai ressenti un peu de nervo­sité. Ce n’est pas la première fois que je mène d’un break dans un set contre Novak, alors j’essayais de rester concentré sur mon jeu, sur ce que je devais faire. J’étais satis­fait de ma pres­ta­tion à la fin. »