De passage en inter­view d’après match sur le court après sa victoire contre l’Australien James Duckworth au premier tour du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 7–6), Hubert Hurkacaz a forcé­ment été inter­rogé sur son duel à venir face à Novak Djokovic contre lequel il est mené 6–0 dans les confrontations.

« Ça va être un sacré défi. Je compte bien lui opposer un bon tennis et remporter une première victoire. Il en a déjà remporté plusieurs… Je vais devoir bien servir, bien jouer depuis la ligne de fond et bien renvoyer ses balles. Il a de nouveau remporté le titre à Pékin. C’est toujours un plaisir de partager le court avec Novak, un si grand cham­pion », a déclaré le Polonais avant de donner des nouvelles de son état de santé, lui qui avait dû aban­donner en demi‐finales du même tournoi contre De Minaur. « Je me sens nette­ment mieux. C’était un peu malheu­reux à Pékin, j’avais un problème à l’adducteur, mais ça va mieux main­te­nant. Je me sens mieux. J’ai beau­coup travaillé ma récu­pé­ra­tion pour retrouver mon énergie et me remettre en forme pour ce tournoi, car j’adore vrai­ment jouer ici. »