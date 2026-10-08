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Hubert Hurkacz, avant d’af­fronter Novak Djokovic : « Je compte bien remporter ma première victoire face à lui »

Par
Thomas S
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De passage en inter­view d’après match sur le court après sa victoire contre l’Australien James Duckworth au premier tour du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 7–6), Hubert Hurkacaz a forcé­ment été inter­rogé sur son duel à venir face à Novak Djokovic contre lequel il est mené 6–0 dans les confrontations. 

« Ça va être un sacré défi. Je compte bien lui opposer un bon tennis et remporter une première victoire. Il en a déjà remporté plusieurs… Je vais devoir bien servir, bien jouer depuis la ligne de fond et bien renvoyer ses balles. Il a de nouveau remporté le titre à Pékin. C’est toujours un plaisir de partager le court avec Novak, un si grand cham­pion », a déclaré le Polonais avant de donner des nouvelles de son état de santé, lui qui avait dû aban­donner en demi‐finales du même tournoi contre De Minaur. « Je me sens nette­ment mieux. C’était un peu malheu­reux à Pékin, j’avais un problème à l’adducteur, mais ça va mieux main­te­nant. Je me sens mieux. J’ai beau­coup travaillé ma récu­pé­ra­tion pour retrouver mon énergie et me remettre en forme pour ce tournoi, car j’adore vrai­ment jouer ici. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 15:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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