De passage en interview d’après match sur le court après sa victoire contre l’Australien James Duckworth au premier tour du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 7–6), Hubert Hurkacaz a forcément été interrogé sur son duel à venir face à Novak Djokovic contre lequel il est mené 6–0 dans les confrontations.
« Ça va être un sacré défi. Je compte bien lui opposer un bon tennis et remporter une première victoire. Il en a déjà remporté plusieurs… Je vais devoir bien servir, bien jouer depuis la ligne de fond et bien renvoyer ses balles. Il a de nouveau remporté le titre à Pékin. C’est toujours un plaisir de partager le court avec Novak, un si grand champion », a déclaré le Polonais avant de donner des nouvelles de son état de santé, lui qui avait dû abandonner en demi‐finales du même tournoi contre De Minaur. « Je me sens nettement mieux. C’était un peu malheureux à Pékin, j’avais un problème à l’adducteur, mais ça va mieux maintenant. Je me sens mieux. J’ai beaucoup travaillé ma récupération pour retrouver mon énergie et me remettre en forme pour ce tournoi, car j’adore vraiment jouer ici. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 15:13