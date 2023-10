Ugo Humbert se régale en Chine !

Quart de fina­liste à Pékin la semaine dernière en ayant battu Andrey Rublev, Ugo Humbert s’est encore offert Stefanos Tsitsipas ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghaï.

Si le Français brea­kait dès le début du match puis faisait preuve de soli­dité tout au long du premier set, en sauvant notam­ment trois balles de debreak à 5–4, Tsitsipas montrait ensuite qu’il n’aban­don­nait jamais. Et ce même dans une période compliquée.

Absolument impé­rial au service dans la deuxième manche, Tsitsipas montait en puis­sance et profi­tait d’une petite ouver­ture laissée par le Français pour revenir dans la partie.

Humbert remet­tait un coup de collier dans le set décisif et tentait de repro­duire le même schéma que dans la première manche. Tsitsipas s’ac­cro­chait néan­moins et fina­le­ment, l’homme le plus en confiance parve­nait à faire la diffé­rence pour boucler cette partie, dans un jeu à 6–5 où le Grec commet­tait une double faute très malvenue.

Humbert s’im­po­sait donc en trois sets : 6–4, 3–6, 7–5, en 2h11. Il battait Stefanos Tsitsipas pour la troi­sième fois en quatre matchs.

Le Français a désor­mais un bilan positif face au top 10 avec neuf victoires pour huit défaites. Un ratio unique et impres­sion­nant pour un joueur n’ayant jamais atteint le top 10.

Depuis le début de sa carrière, Ugo Humbert affiche un meilleur ratio de victoires face aux membres du Top 10 que face au reste du circuit 🤯



➡️ 50,0% de victoires face au Top 10

➡️ 49,1% de victoires face au reste du circuit



Ugoat 🐐 pic.twitter.com/hiUGlD2bBC — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 9, 2023

Le 34e mondial a une vraie oppor­tu­nité à saisir dans ce Masters 1000 car il affron­tera l’Américain J.J. Wolf (51e) en huitièmes de finale.