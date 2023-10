10 jours après avoir créé l’ex­ploit face à Andrey Rublev à Pékin, Ugo Humbert a cette fois été large­ment dominé par le Russe, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe à l’issue de la rencontre, le Français a insisté sur le très haut niveau de jeu de son adver­saire tout en tirant un bilan positif de sa tournée asiatique.

« C’était dur. Il a été plus fort que moi sur l’en­semble du match. Il m’a mis sous pres­sion très rapi­de­ment, j’ai eu du mal à trouver mon rythme, à retrouver de la longueur pour essayer de revenir dans les points. À chaque fois, je perdais ma ligne et il me faisait voyager. Et je n’ai pas été bon au service, donc il a pris l’as­cen­dant sur les retours. Après, je reviens dans le deuxième, j’ai eu une balle de break, mais je ne la mets pas et je me fais avoir. J’ai eu des sensa­tions diffé­rentes d’il y a deux semaines (vain­queur face au Russe en quarts de finale à Pékin 5–7, 6–3, 7–6 [3]), j’étais peut‐être un peu moins en jambes. J’ai eu du mal à trouver mon rythme et après c’est lui qui m’a mis en diffi­culté et m’a forcé à jouer comme ça. C’est dommage, parce que je n’ai pas eu d’oc­ca­sion. Mais je me suis régalé sur ces deux derniers tour­nois en Asie, je ne retiens que du positif. Je vais conti­nuer à travailler, apprendre de ce match aussi, et peut‐être que prochai­ne­ment ça me sourira. »