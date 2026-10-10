Il aura donc fallu sept confrontions à Hubert Hurkacaz pour battre enfin Novak Djokovic, ce vendredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
De passage en conférence de presse, le Polonais, au lieu de fanfaronner, ce qui n’est clairement pas dans ses habitudes, a préféré plaindre le Serbe, visiblement fatigué après son titre sur l’ATP 500 de Pékin. Extraits.
Q. Après huit défaites consécutives face à Novak, comment avez‐vous réussi à l’emporter en deux sets aujourd’hui ?
HUBERT HURKACZ : Oui, ce fut un match difficile ; c’est toujours une bataille acharnée contre Novak. Je suis satisfait de ma prestation, notamment de la façon dont j’ai servi de manière agressive dans les moments clés.
Q. Avez‐vous eu l’impression que Novak manquait un peu d’énergie en fin de match ?
HUBERT HURKACZ : Eh bien, il avait forcément un peu de mal. De toute évidence, il a passé une semaine incroyable à Pékin, ce n’est donc pas facile de récupérer en seulement quelques jours.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 12:12