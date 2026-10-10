Il aura donc fallu sept confron­tions à Hubert Hurkacaz pour battre enfin Novak Djokovic, ce vendredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

De passage en confé­rence de presse, le Polonais, au lieu de fanfa­ronner, ce qui n’est clai­re­ment pas dans ses habi­tudes, a préféré plaindre le Serbe, visi­ble­ment fatigué après son titre sur l’ATP 500 de Pékin. Extraits.

Q. Après huit défaites consé­cu­tives face à Novak, comment avez‐vous réussi à l’emporter en deux sets aujourd’hui ?

HUBERT HURKACZ : Oui, ce fut un match diffi­cile ; c’est toujours une bataille acharnée contre Novak. Je suis satis­fait de ma pres­ta­tion, notam­ment de la façon dont j’ai servi de manière agres­sive dans les moments clés.

Q. Avez‐vous eu l’impression que Novak manquait un peu d’énergie en fin de match ?

HUBERT HURKACZ : Eh bien, il avait forcé­ment un peu de mal. De toute évidence, il a passé une semaine incroyable à Pékin, ce n’est donc pas facile de récu­pérer en seule­ment quelques jours.