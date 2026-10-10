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Hurkacz grand seigneur avec Djokovic après l’avoir battu : « Il avait forcé­ment un peu de mal à cause de cela. Ce n’était pas facile pour lui »

Par
Thomas S
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Il aura donc fallu sept confron­tions à Hubert Hurkacaz pour battre enfin Novak Djokovic, ce vendredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

De passage en confé­rence de presse, le Polonais, au lieu de fanfa­ronner, ce qui n’est clai­re­ment pas dans ses habi­tudes, a préféré plaindre le Serbe, visi­ble­ment fatigué après son titre sur l’ATP 500 de Pékin. Extraits. 

Q. Après huit défaites consé­cu­tives face à Novak, comment avez‐vous réussi à l’emporter en deux sets aujourd’hui ?
HUBERT HURKACZ : Oui, ce fut un match diffi­cile ; c’est toujours une bataille acharnée contre Novak. Je suis satis­fait de ma pres­ta­tion, notam­ment de la façon dont j’ai servi de manière agres­sive dans les moments clés.

Q. Avez‐vous eu l’impression que Novak manquait un peu d’énergie en fin de match ?
HUBERT HURKACZ : Eh bien, il avait forcé­ment un peu de mal. De toute évidence, il a passé une semaine incroyable à Pékin, ce n’est donc pas facile de récu­pérer en seule­ment quelques jours.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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