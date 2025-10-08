Un évène­ment peut parfois avoir un impact consi­dé­rable sur la vie d’une personne. Et ce n’est pas Félix Auger‐Aliassime qui dira le contraire.

Auteur d’un match presque parfait face à Lorenzo Musetti (6−4, 6–2 en 1h20), ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Canadien, qui vient tout juste de se marier, a fait part de son bien‐être et de sa légè­reté en confé­rence de presse d’après match.

« Je ne me suis pas inquiété une seule seconde à propos de mon tennis. Je me mariais. Si je m’in­quiète pour mon tennis alors que je me marie, il y a un problème. Sérieusement. Je viens de passer les deux meilleures semaines de ma vie avec ma femme, sa famille, la mienne et mes amis. C’était un moment incroyable. Le circuit peut attendre quand on vit des moments comme ceux‐là. Mais sérieu­se­ment, oui, j’ai passé un moment formi­dable sur le plan personnel. Ensuite, on peut faire une pause. Je suis venu ici plus tôt pour m’en­traîner. J’aurais pu jouer à Tokyo ou à Pékin, mais c’était impos­sible vu le manque d’en­traî­ne­ment que j’ai eu ces dernières semaines. Je pense que c’était la bonne déci­sion de venir ici tôt, de m’en­traîner, de me détendre et d’es­sayer de faire un bon tournoi ici », a déclaré celui qui sera opposé ce vendredi au Français, Arthur Rinderknech, pour une place en demi‐finales.