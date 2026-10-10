Sèchement battu par le Paraguayen Vallejo pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo il y a 10 jours, Rafael Jodar a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant non sans mal face à l’Argentin Tirante (4−6, 6–2, 6–3) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai.
Alors que plusieurs rumeurs font part d’un intérêt mutuel entre Juan Carlos Ferrero et celui qui est sans aucun doute la révélation de la saison, ce dernier, interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après match, a préféré éluder la question. Extrait.
Q. Vous avez dit que vous commenciez à penser également à la saison prochaine. Récemment, Juan Carlos Ferrero a parlé de vous et a déclaré : « Ça ne me déplairait pas de travailler avec lui. » Y a‑t‐il des discussions en cours avec lui ? Envisagez‐vous d’élargir votre équipe, ou s’agit-il pour l’instant simplement de discussions ?
RAFAEL JODAR : Pour l’instant, je vais me concentrer sur mon prochain match, qui s’annonce très difficile. Après cela, j’ai encore deux tournois à disputer, voire trois si je suis sélectionné pour la Coupe Davis avec l’Espagne, un tournoi qui me motive beaucoup. Il me restera ensuite environ un mois pour réfléchir à la saison prochaine et m’y préparer.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 16:46