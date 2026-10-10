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Interrogé sur la possi­bi­lité d’être entraîné par Juan Carlos Ferrero, Rafael Jodar noie tota­le­ment le poisson : « Pour l’ins­tant, je vais me concen­trer sur cela »

Par
Thomas S
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Sèchement battu par le Paraguayen Vallejo pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo il y a 10 jours, Rafael Jodar a retrouvé le goût de la victoire en s’im­po­sant non sans mal face à l’Argentin Tirante (4−6, 6–2, 6–3) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai. 

Alors que plusieurs rumeurs font part d’un intérêt mutuel entre Juan Carlos Ferrero et celui qui est sans aucun doute la révé­la­tion de la saison, ce dernier, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, a préféré éluder la ques­tion. Extrait. 

Q. Vous avez dit que vous commen­ciez à penser égale­ment à la saison prochaine. Récemment, Juan Carlos Ferrero a parlé de vous et a déclaré : « Ça ne me déplai­rait pas de travailler avec lui. » Y a‑t‐il des discus­sions en cours avec lui ? Envisagez‐vous d’élargir votre équipe, ou s’agit-il pour l’instant simple­ment de discus­sions ?
RAFAEL JODAR : Pour l’instant, je vais me concen­trer sur mon prochain match, qui s’annonce très diffi­cile. Après cela, j’ai encore deux tour­nois à disputer, voire trois si je suis sélec­tionné pour la Coupe Davis avec l’Espagne, un tournoi qui me motive beau­coup. Il me restera ensuite environ un mois pour réflé­chir à la saison prochaine et m’y préparer.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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