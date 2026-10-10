Sèchement battu par le Paraguayen Vallejo pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo il y a 10 jours, Rafael Jodar a retrouvé le goût de la victoire en s’im­po­sant non sans mal face à l’Argentin Tirante (4−6, 6–2, 6–3) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai.

Alors que plusieurs rumeurs font part d’un intérêt mutuel entre Juan Carlos Ferrero et celui qui est sans aucun doute la révé­la­tion de la saison, ce dernier, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, a préféré éluder la ques­tion. Extrait.

Q. Vous avez dit que vous commen­ciez à penser égale­ment à la saison prochaine. Récemment, Juan Carlos Ferrero a parlé de vous et a déclaré : « Ça ne me déplai­rait pas de travailler avec lui. » Y a‑t‐il des discus­sions en cours avec lui ? Envisagez‐vous d’élargir votre équipe, ou s’agit-il pour l’instant simple­ment de discus­sions ?

RAFAEL JODAR : Pour l’instant, je vais me concen­trer sur mon prochain match, qui s’annonce très diffi­cile. Après cela, j’ai encore deux tour­nois à disputer, voire trois si je suis sélec­tionné pour la Coupe Davis avec l’Espagne, un tournoi qui me motive beau­coup. Il me restera ensuite environ un mois pour réflé­chir à la saison prochaine et m’y préparer.