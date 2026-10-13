C’était la sensation de ce lundi à Shanghai. Le Belge Zizou Bergs a créé la surprise en faisant tomber le grand favori espagnol, Carlos Alcaraz, en deux sets (7−5, 7–6).
Pour mieux comprendre cet exploit, nos confrères de Punto de Break sont revenus sur les propos de son entraîneur, Jan de Witt, qui expliquait dans un entretien accordé à l’ATP que la clé pour rivaliser avec les plus grands champions était avant tout mentale.
« La plus grande leçon pour Zizou a été de comprendre que ces joueurs sont incroyablement forts, les meilleurs du monde, mais qu’ils ne sont pas intouchables », expliquait son entraîneur.
Au vu de sa performance face à Alcaraz, le Belge semble avoir parfaitement retenu la leçon. Et visiblement, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il affrontera désormais l’Américain Tommy Paul avec, en ligne de mire, une place en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 09:17