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Jan de Witt, coach de Bergs, tombeur d’Alcaraz : « La plus grande leçon pour Zizou a été de comprendre que ces joueurs ne sont pas intouchables »

Par
Antoine Trupiano
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

C’était la sensa­tion de ce lundi à Shanghai. Le Belge Zizou Bergs a créé la surprise en faisant tomber le grand favori espa­gnol, Carlos Alcaraz, en deux sets (7−5, 7–6).

Pour mieux comprendre cet exploit, nos confrères de Punto de Break sont revenus sur les propos de son entraî­neur, Jan de Witt, qui expli­quait dans un entre­tien accordé à l’ATP que la clé pour riva­liser avec les plus grands cham­pions était avant tout mentale.

« La plus grande leçon pour Zizou a été de comprendre que ces joueurs sont incroya­ble­ment forts, les meilleurs du monde, mais qu’ils ne sont pas intou­chables », expli­quait son entraîneur.

Au vu de sa perfor­mance face à Alcaraz, le Belge semble avoir parfai­te­ment retenu la leçon. Et visi­ble­ment, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il affron­tera désor­mais l’Américain Tommy Paul avec, en ligne de mire, une place en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 09:17

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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