C’était la sensa­tion de ce lundi à Shanghai. Le Belge Zizou Bergs a créé la surprise en faisant tomber le grand favori espa­gnol, Carlos Alcaraz, en deux sets (7−5, 7–6).

Pour mieux comprendre cet exploit, nos confrères de Punto de Break sont revenus sur les propos de son entraî­neur, Jan de Witt, qui expli­quait dans un entre­tien accordé à l’ATP que la clé pour riva­liser avec les plus grands cham­pions était avant tout mentale.

« La plus grande leçon pour Zizou a été de comprendre que ces joueurs sont incroya­ble­ment forts, les meilleurs du monde, mais qu’ils ne sont pas intou­chables », expli­quait son entraîneur.

Au vu de sa perfor­mance face à Alcaraz, le Belge semble avoir parfai­te­ment retenu la leçon. Et visi­ble­ment, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il affron­tera désor­mais l’Américain Tommy Paul avec, en ligne de mire, une place en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.