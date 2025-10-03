Quelques semaines après avoir déclaré qu’il souhai­tait devenir un joueur moins prévi­sible pour pouvoir notam­ment surprendre son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a a fait premier point sur ses petits ajus­te­ments lors de sa confé­rence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.

Des petits chan­ge­ments aperçus lors de son sacre sur l’ATP 500 de Pékin.

« Oui, je veux dire, je ne suis pas le seul à changer. Si vous demandez à tous les joueurs, chacun d’entre eux change des choses et essaie de s’amé­liorer. Vous savez, quoi que nous essayions de faire, ce ne sont pas des mesures radi­cales, nous essayons simple­ment d’ajuster quelques détails, d’amé­liorer notre jeu, comme tout le monde. Oui, c’est tout. Certains coups ont légè­re­ment mieux fonc­tionné que les mois précé­dents, d’autres peuvent encore être améliorés. Mais c’est normal, et j’ai juste hâte de disputer autant de matchs que possible à chaque tournoi. Cela me donne aussi l’oc­ca­sion d’es­sayer autant de choses que possible. Nous verrons bien, mais oui, nous sommes plutôt satis­faits du travail que nous accomplissons. »