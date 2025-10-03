Quelques semaines après avoir déclaré qu’il souhaitait devenir un joueur moins prévisible pour pouvoir notamment surprendre son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a a fait premier point sur ses petits ajustements lors de sa conférence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.
Des petits changements aperçus lors de son sacre sur l’ATP 500 de Pékin.
« Oui, je veux dire, je ne suis pas le seul à changer. Si vous demandez à tous les joueurs, chacun d’entre eux change des choses et essaie de s’améliorer. Vous savez, quoi que nous essayions de faire, ce ne sont pas des mesures radicales, nous essayons simplement d’ajuster quelques détails, d’améliorer notre jeu, comme tout le monde. Oui, c’est tout. Certains coups ont légèrement mieux fonctionné que les mois précédents, d’autres peuvent encore être améliorés. Mais c’est normal, et j’ai juste hâte de disputer autant de matchs que possible à chaque tournoi. Cela me donne aussi l’occasion d’essayer autant de choses que possible. Nous verrons bien, mais oui, nous sommes plutôt satisfaits du travail que nous accomplissons. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 18:40