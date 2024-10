Le numéro 1 mondial vit une année superbe au niveau des résul­tats mais ce n’est pas vrai­ment la même chose depuis l’af­faire de dopage.

« Je sais que cette année a été très, très diffi­cile pour moi à cause d’autres circons­tances, et, vous savez, à certains moments, j’ai perdu un peu le sourire parce que j’ai eu des problèmes en dehors du terrain, et ils sont encore dans mon esprit parfois. Donc, ce n’est jamais facile de jouer dans ce genre de circons­tances, mais vous savez, j’ai juste essayé de profiter du mieux possible sur le court. Le succès est évidem­ment quelque chose de formi­dable, et c’est agréable de dire merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi au quoti­dien, qui me connaissent proba­ble­ment mieux que toutes les autres personnes »