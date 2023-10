Quatrième à la Race et quasi­ment sûr de se quali­fier, Jannik Sinner pense déjà au Masters de fin d’année qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre.

« C’est incroyable. Rafa, Roger, Novak et Andy… J’ai commencé à regarder les ATP Finals lors­qu’ils étaient à Londres. C’est très exci­tant. Nous sommes à la fin de l’année, donc tout peut arriver », a déclaré l’Italien sur Tennis TV.

Jannik Sinner on quali­fying for ATP Finals :



“It’s incre­dible. I started to watch when they played in London. It was the Famous 4. Rafa, Roger, Novak, & Andy.. I’ve watched this. It’s very exci­ting.. It’s at the end of the year so anything can happen”



