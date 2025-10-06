Ce matin, la presse italienne est terriblement « absente » du débat au sujet des crampes de leur idole Jannik Sinner comme si le garçon était finalement « protégé » et que l’on ne pouvait pas remettre en cause sa préparation ou son incapacité à dominer son adversaire plus rapidement.
Il est assez hallucinant de voir comme les médias transalpins encensent leur champion quand il est le plus haut alors que dans le cas contraire leur pouvoir d’analyse s’amenuise, c’était déjà le cas ors de l’affaire du dopage, il faut dire que Jannik est une telle aubaine qu’il ne faut surtout pas égratigner cette poule aux oeufs d’or.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 11:09