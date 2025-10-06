AccueilLe blog de la rédac'Jannik Sinner est "protégé" maintenant c'est clair !
Jannik Sinner est « protégé » main­te­nant c'est clair !

Ce matin, la presse italienne est terri­ble­ment « absente » du débat au sujet des crampes de leur idole Jannik Sinner comme si le garçon était fina­le­ment « protégé » et que l’on ne pouvait pas remettre en cause sa prépa­ra­tion ou son inca­pa­cité à dominer son adver­saire plus rapidement. 

Il est assez hallu­ci­nant de voir comme les médias trans­al­pins encensent leur cham­pion quand il est le plus haut alors que dans le cas contraire leur pouvoir d’ana­lyse s’ame­nuise, c’était déjà le cas ors de l’af­faire du dopage, il faut dire que Jannik est une telle aubaine qu’il ne faut surtout pas égra­ti­gner cette poule aux oeufs d’or.

