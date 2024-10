Si Jannik Sinner s’est faci­le­ment imposé face à Daniil Medvedev (6−1, 6–4) en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai ce jeudi matin, son succès a bien évidem­ment été éclipsé par l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal.

Forcément inter­rogé sur le cham­pion espa­gnol avec qui il s’est beau­coup entraîné lors­qu’il n’était qu’un débu­tant sur le circuit profes­sionnel, l’ac­tuel numéro 1 mondial lui a rendu un très bel hommage en confé­rence de presse d’après match.

« C’est une nouvelle diffi­cile pour l’en­semble du monde du tennis, et pas seule­ment pour le monde du tennis. Ce que je peux dire, c’est que j’ai eu la chance de le connaître aussi sur le plan personnel, et c’est une personne incroyable. Bien sûr, en tant que joueur, nous avons tous vu à quel point il était bon, et les leçons qu’il nous a apprises, à nous les jeunes joueurs, comment se comporter sur le court, comment gérer les situa­tions sur le court, les situa­tions diffi­ciles. Oui, il nous a donné à tous beau­coup d’émo­tions lorsque nous l’avons vu jouer. Et aussi de rester humble en même temps, de ne pas changer avec le succès, de choisir les bonnes personnes autour de vous, d’avoir une grande famille. Il y a telle­ment de belles choses qu’il nous a données à tous, et évidem­ment c’est une annonce diffi­cile, mais d’une autre manière, tout a un début, et aussi une fin. Donc, oui, lui seul sait ce qu’il ressent, donc c’est difficile. »