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Jodar dérape encore avec un ramas­seur de balle : « Donne moi cette p*tain de serviette »

Par
Antoine Trupiano
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Rafael Jódar joue gros cette semaine à Shanghai, où il tente de se rappro­cher des places quali­fi­ca­tives pour les ATP Finals de Turin. Un enjeu qui pour­rait bien ajouter un peu de pres­sion sur les épaules du jeune Espagnol.

Mené un set à zéro face à Botic van de Zandschulp, parti­cu­liè­re­ment solide dans le tie‐break, Jódar a une nouvelle fois perdu son sang‐froid.

Visiblement agacé par le temps que mettait une personne chargée des serviettes à lui apporter la sienne, l’Espagnol s’est emporté en lançant : « Donne‐moi cette p*tain de serviette ! »

Un compor­te­ment parti­cu­liè­re­ment déplacé qui n’a pas échappé à l’ar­bitre de chaise, lequel lui a immé­dia­te­ment infligé un avertissement.

Cela commence à faire beau­coup pour Jódar, qui semble avoir de plus en plus de mal à contenir sa frus­tra­tion lorsque les choses ne tournent pas en sa faveur.

Si son talent ne fait aucun doute, le jeune Espagnol aurait tout intérêt à apprendre à mieux maîtriser ses nerfs, notam­ment envers les personnes présentes sur le court pour assister les joueurs.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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