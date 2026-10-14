Rafael Jódar joue gros cette semaine à Shanghai, où il tente de se rapprocher des places qualificatives pour les ATP Finals de Turin. Un enjeu qui pourrait bien ajouter un peu de pression sur les épaules du jeune Espagnol.
Mené un set à zéro face à Botic van de Zandschulp, particulièrement solide dans le tie‐break, Jódar a une nouvelle fois perdu son sang‐froid.
Visiblement agacé par le temps que mettait une personne chargée des serviettes à lui apporter la sienne, l’Espagnol s’est emporté en lançant : « Donne‐moi cette p*tain de serviette ! »
Un comportement particulièrement déplacé qui n’a pas échappé à l’arbitre de chaise, lequel lui a immédiatement infligé un avertissement.
Cela commence à faire beaucoup pour Jódar, qui semble avoir de plus en plus de mal à contenir sa frustration lorsque les choses ne tournent pas en sa faveur.
Si son talent ne fait aucun doute, le jeune Espagnol aurait tout intérêt à apprendre à mieux maîtriser ses nerfs, notamment envers les personnes présentes sur le court pour assister les joueurs.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 08:32