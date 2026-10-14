Rafael Jódar joue gros cette semaine à Shanghai, où il tente de se rappro­cher des places quali­fi­ca­tives pour les ATP Finals de Turin. Un enjeu qui pour­rait bien ajouter un peu de pres­sion sur les épaules du jeune Espagnol.

Mené un set à zéro face à Botic van de Zandschulp, parti­cu­liè­re­ment solide dans le tie‐break, Jódar a une nouvelle fois perdu son sang‐froid.

Rafa Jódar recibe un warning por decirle al encar­gado de las toallas : “Dame la puta toalla”

A pesar de esto a conse­guido romper el saque de Van de Zandschulp. pic.twitter.com/SSThWuSehx — ZONA TENIS🎾 (@ZonaTenis11) October 14, 2026

Visiblement agacé par le temps que mettait une personne chargée des serviettes à lui apporter la sienne, l’Espagnol s’est emporté en lançant : « Donne‐moi cette p*tain de serviette ! »

Un compor­te­ment parti­cu­liè­re­ment déplacé qui n’a pas échappé à l’ar­bitre de chaise, lequel lui a immé­dia­te­ment infligé un avertissement.

Cela commence à faire beau­coup pour Jódar, qui semble avoir de plus en plus de mal à contenir sa frus­tra­tion lorsque les choses ne tournent pas en sa faveur.

Si son talent ne fait aucun doute, le jeune Espagnol aurait tout intérêt à apprendre à mieux maîtriser ses nerfs, notam­ment envers les personnes présentes sur le court pour assister les joueurs.