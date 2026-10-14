Rafael Jódar ne lâche rien cette semaine à Shanghai et semble bien décidé à tout faire pour décrocher sa qualification pour les ATP Finals de Turin.
Actuellement onzième à la Race et parmi les joueurs les mieux placés encore en lice dans le tournoi chinois, avec notamment Daniil Medvedev, l’Espagnol a une nouvelle fois fait preuve d’une sacrée force de caractère.
Mené d’un set, il est parvenu à renverser la situation pour la troisième fois consécutive et décrocher son billet pour les quarts de finale.
Interrogé sur cette nouvelle remontée, Jódar s’est montré particulièrement satisfait de son état d’esprit, semblant avoir totalement oublié son dérapage survenu un peu plus tôt dans la rencontre, lorsqu’il s’en était pris à une personne chargée des serviettes. Un comportement qui lui avait d’ailleurs valu un avertissement de la part de l’arbitre de chaise.
« J’ai déjà réussi à renverser trois matchs après avoir perdu le premier set. Je suis particulièrement fier de ma combativité et de ma capacité à toujours garder cet esprit de compétiteur », a déclaré le jeune Espagnol, visiblement très satisfait de sa semaine.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 10:20