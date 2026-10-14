Rafael Jódar ne lâche rien cette semaine à Shanghai et semble bien décidé à tout faire pour décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals de Turin.

Actuellement onzième à la Race et parmi les joueurs les mieux placés encore en lice dans le tournoi chinois, avec notam­ment Daniil Medvedev, l’Espagnol a une nouvelle fois fait preuve d’une sacrée force de caractère.

Mené d’un set, il est parvenu à renverser la situa­tion pour la troi­sième fois consé­cu­tive et décro­cher son billet pour les quarts de finale.

Interrogé sur cette nouvelle remontée, Jódar s’est montré parti­cu­liè­re­ment satis­fait de son état d’es­prit, semblant avoir tota­le­ment oublié son déra­page survenu un peu plus tôt dans la rencontre, lors­qu’il s’en était pris à une personne chargée des serviettes. Un compor­te­ment qui lui avait d’ailleurs valu un aver­tis­se­ment de la part de l’ar­bitre de chaise.

« J’ai déjà réussi à renverser trois matchs après avoir perdu le premier set. Je suis parti­cu­liè­re­ment fier de ma comba­ti­vité et de ma capa­cité à toujours garder cet esprit de compé­ti­teur », a déclaré le jeune Espagnol, visi­ble­ment très satis­fait de sa semaine.