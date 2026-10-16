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John Isner défend Rafael Jodar : « Je ne l’ex­cuse pas mais je trouve que les critiques dont il fait l’objet sont, à mon avis, trop sévères »

Par
Baptiste Mulatier
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« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Si le jeune espa­gnol, 13e mondial, a fina­le­ment présenté ses excuses après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3), il a égale­ment été défendu par John Isner dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« C’est juste de la frus­tra­tion. Il fait chaud à Shanghai. Je ne l’excuse pas pour autant. Il a eu quelques écarts. Il doit encore s’améliorer un peu sur ce point. Mais je trouve que les critiques dont il fait l’objet sont, à mon avis, trop sévères. Il est jeune, n’est-ce pas ? Je pense qu’il va s’améliorer, mais il est impor­tant d’adopter le bon compor­te­ment envers les ramas­seurs de balles. Ils travaillent incroya­ble­ment dur sur le court. C’est une véri­table cocotte‐minute sur le court, comme on le sait tous, et parfois on n’est pas vrai­ment soi‐même là‐dedans, donc il doit s’améliorer, mais je pense aussi que les gens devraient se calmer un peu sur Internet. »

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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