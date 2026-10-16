« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramasseur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Si le jeune espagnol, 13e mondial, a finalement présenté ses excuses après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3), il a également été défendu par John Isner dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.
« C’est juste de la frustration. Il fait chaud à Shanghai. Je ne l’excuse pas pour autant. Il a eu quelques écarts. Il doit encore s’améliorer un peu sur ce point. Mais je trouve que les critiques dont il fait l’objet sont, à mon avis, trop sévères. Il est jeune, n’est-ce pas ? Je pense qu’il va s’améliorer, mais il est important d’adopter le bon comportement envers les ramasseurs de balles. Ils travaillent incroyablement dur sur le court. C’est une véritable cocotte‐minute sur le court, comme on le sait tous, et parfois on n’est pas vraiment soi‐même là‐dedans, donc il doit s’améliorer, mais je pense aussi que les gens devraient se calmer un peu sur Internet. »
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 13:56