« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Si le jeune espa­gnol, 13e mondial, a fina­le­ment présenté ses excuses après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3), il a égale­ment été défendu par John Isner dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« C’est juste de la frus­tra­tion. Il fait chaud à Shanghai. Je ne l’excuse pas pour autant. Il a eu quelques écarts. Il doit encore s’améliorer un peu sur ce point. Mais je trouve que les critiques dont il fait l’objet sont, à mon avis, trop sévères. Il est jeune, n’est-ce pas ? Je pense qu’il va s’améliorer, mais il est impor­tant d’adopter le bon compor­te­ment envers les ramas­seurs de balles. Ils travaillent incroya­ble­ment dur sur le court. C’est une véri­table cocotte‐minute sur le court, comme on le sait tous, et parfois on n’est pas vrai­ment soi‐même là‐dedans, donc il doit s’améliorer, mais je pense aussi que les gens devraient se calmer un peu sur Internet. »