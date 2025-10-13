Le joueur russe a toujours été franc et sincère. Du coup, il a tenu à faire taire les critiques concernant les finaistes du Masters1000 de Shanghaï, ce qui n’est pas surprenant de la part de Karen.
« Pour le tennis, pour l’histoire, une situation aussi unique est vraiment magnifique. Des cousins en finale… qui l’aurait cru ? Des histoires comme celle‐ci n’existent pas. De ce point de vue, c’est formidable. Oui, du point de vue des sponsors, de ceux qui ont vu le tableau initial du Masters et qui s’attendaient à voir l’un des meilleurs joueurs en finale, cela peut paraître un peu étrange. Mais il ne faut pas sous‐estimer ces joueurs de tennis. Quand on regarde ceux qu’ils battent, tous ces joueurs de haut niveau, on ne sait jamais quel est son potentiel, où l’on est au meilleur de sa forme. C’est ce qui rend le tennis, dans une certaine mesure, à la fois incroyable et unique. Certes, cela n’arrive pas tous les jours, mais ils le méritaient à 100 %. Après tout, on ne juge pas les gagnants »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 09:45