Le joueur russe a toujours été franc et sincère. Du coup, il a tenu à faire taire les critiques concer­nant les finaistes du Masters1000 de Shanghaï, ce qui n’est pas surpre­nant de la part de Karen.

« Pour le tennis, pour l’his­toire, une situa­tion aussi unique est vrai­ment magni­fique. Des cousins ​​en finale… qui l’au­rait cru ? Des histoires comme celle‐ci n’existent pas. De ce point de vue, c’est formi­dable. Oui, du point de vue des spon­sors, de ceux qui ont vu le tableau initial du Masters et qui s’at­ten­daient à voir l’un des meilleurs joueurs en finale, cela peut paraître un peu étrange. Mais il ne faut pas sous‐estimer ces joueurs de tennis. Quand on regarde ceux qu’ils battent, tous ces joueurs de haut niveau, on ne sait jamais quel est son poten­tiel, où l’on est au meilleur de sa forme. C’est ce qui rend le tennis, dans une certaine mesure, à la fois incroyable et unique. Certes, cela n’ar­rive pas tous les jours, mais ils le méri­taient à 100 %. Après tout, on ne juge pas les gagnants »