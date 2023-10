Après son beau succès face à Daniil Medvedev, Sebastian a forcé­ment été inter­rogé sur le fait de faire partie de cette nouvelle géné­ra­tion de joueurs dont les leaders sont Alcaraz et Sinner.

L’Américain malgré sa bonne période réfute cette idée avec fermeté : « Ils ont évidem­ment de meilleurs résul­tats que moi et fran­che­ment je ne pense pas être à leur niveau. Vous savez, je vais essayer d’avoir un bon résultat ici, et on verra par la suite. Mais oui, ce sont des joueurs incroyables et j’espère que nous joue­rons les uns contre les autres pendant de très nombreuses années »