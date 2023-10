Après une saison compli­quée et perturbée par sa bles­sure au poignet, Sebastian Korda, dont le talent ne fait aucun doute, s’est quali­fiée ce jeudi pour la première fois de sa carrière en demi‐finales d’un Masters 1000, à Shanghai.

Vainqueur de son compa­triote Ben Shelton après un sacré duel de près de 3h de jeu, l’ac­tuel 26e joueur mondial s’est fait peur lors du dernier jeu décisif en loupant cinq balles de matchs de d’af­filée avant de fina­le­ment s’imposer.

Interrogé sur ce moment forcé­ment stres­sant et sur le fait d’être le fils d’un ancien 2e mondial et vain­queur de l’Open d’Australie en 1998, Sebastian a reconnu que cette donnée était un avan­tage pour lui.

« L’une des choses les plus impor­tantes dans le fait d’avoir un père qui jouait au tennis, c’est de comprendre certains moments clés du match. Je pense que dans ces moments‐là, il faut rester très calme. Quand on a une avance aussi impor­tante, on peut pani­quer, s’en vouloir et se perdre. Je pense que c’est l’une des choses les plus impor­tantes que mes deux parents m’ont apprises, c’est de toujours croire en soi, quelle que soit la situa­tion, et d’y aller à fond. Quoi qu’il arrive, il faut juste croire en soi, aller de l’avant et profiter du moment. C’est toujours un moment de grande nervo­sité, c’est sûr, mais dans ces moments‐là, vous les appré­ciez vrai­ment, vous voulez juste être du côté de la victoire. »