Tombeur surprise de Daniil Medvedev, ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai après notam­ment un premier set très disputé, Sebastian Korda, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a été inter­rogé sur les propos de Daniil Medvedev qui avait un peu de mal à accepter que l’Américain ait aussi bien servi par rapport au reste de la saison.

« J’aimerais pouvoir servir aussi bien que je l’ai fait, chaque jour, cela rendrait les choses beau­coup plus faciles. J’avais un très bon pour­cen­tage de premier service. Contre des joueurs comme lui, il faut servir très bien, être agressif sur son service, frapper ses balles et aller au filet. Je pense que l’une des choses qui peut le perturber, c’est d’être un joueur agressif, d’aller au filet, de slicer la balle, de l’amener à l’in­té­rieur. Je pense que je fais ça très bien, et je pense que ça lui pose quelques problèmes. »