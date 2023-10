Fils d’un ancien numéro 2 mondial et vain­queur de l’Open d’Australie 1998, Sebastian Korda s’est fixé un grand objectif en fonc­tion de son père, Petr.

« Évidemment, j’ai­me­rais être meilleur que mon père. Mon but ultime au tennis est de gagner deux tour­nois du Grand Chelem, un de plus que mon père. Mais je ne pense pas qu’il y ait de pres­sion. J’aime vrai­ment jouer au tennis et je m’amuse beau­coup en ce moment », a déclaré l’Américain de 23 ans en confé­rence de presse après sa victoire contre Ben Shelton (6−7, 6–2, 7–6) en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghaï.

En demi‐finales samedi, le 26e mondial affron­tera Hubert Hurkacz.