Une scène incroyable s’est déroulée au dernier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Shanghaï ce mardi, lorsque Marc Polmans (140e) a envoyé une balle en pleine tête de l’ar­bitre après avoir manqué une balle de match.

Absent du circuit mais toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Nick Kyrgios n’a pas vrai­ment fait preuve de soli­da­rité envers son compatriote.

« Intéressé de voir quelle sera l’amende. En consi­dé­rant que j’ai payé 15 000 euros pour avoir secouer une bouteille au Queen’s », a écrit l’Australie qui avait dû passer à la caisse après avoir simulé une mastur­ba­tion avec une bouteille en plein match lors du tournoi de l’édi­tion 2018 Queen’s.

Pour rappel, Denis Shapovalov n’avait écopé que d’une amende de 7000 dollars pour un geste simi­laire à celui de Marc Polmans.

