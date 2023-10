Diego Schwartzman revit sur le court !

Alors qu’il n’avait plus remporté de match dans un tableau prin­cipal depuis le premier tour de Wimbledon début juillet, l’Argentin s’est qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghaï grâce à une belle victoire contre le 30e mondial, Jiri Lehecka : 6–4, 3–6, 6–2, en 2h21 de jeu.

Également tombeur du Français Luca Van Assche pour son entrée en lice, l’ac­tuel 130e mondial enchaîne deux victoires d’af­filée pour la première fois depuis Roland‐Garros.

Diego‐ing Strong 💪@dieschwartzman defeats Lehecka 6–4 3–6 6–2 to make a Masters 1000 last 32 for the first time since Monte–Carlo !#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/VPufuns6Ok