Très attendu par les obser­va­teurs de la petite balle jaune, après sa finale de l’US Open, Ben Shelton a calé contre Arthur Géa au troi­sième tour de Masters 1000 de Shanghai (7−6, 7–6). Malgré la variété apportée par ses coups droits croisés, le numéro quatre mondial n’aura pas trouvé la solu­tion contre son adver­saire propo­sant une couver­ture de terrain exceptionnelle.

Forcément inter­rogé sur son bour­reau du jour, « Big Ben » n’a pas tari d’éloge au sujet du 56e joueur mondial, en lui prêtant un bel avenir.

« Il a fait un super match, il a été meilleur que moi à 100 %. Il a très bien lu mon service, il a renvoyé beau­coup de balles et ses retours avaient de la profon­deur. J’ai eu du mal à prendre l’ini­tia­tive et à me montrer agressif. À vrai dire, je trouve que c’est un joueur très talen­tueux, doté d’un excellent coup droit et d’un jeu régu­lier. Je pense qu’il ira très loin », a estimé l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.