Très attendu par les observateurs de la petite balle jaune, après sa finale de l’US Open, Ben Shelton a calé contre Arthur Géa au troisième tour de Masters 1000 de Shanghai (7−6, 7–6). Malgré la variété apportée par ses coups droits croisés, le numéro quatre mondial n’aura pas trouvé la solution contre son adversaire proposant une couverture de terrain exceptionnelle.
Forcément interrogé sur son bourreau du jour, « Big Ben » n’a pas tari d’éloge au sujet du 56e joueur mondial, en lui prêtant un bel avenir.
« Il a fait un super match, il a été meilleur que moi à 100 %. Il a très bien lu mon service, il a renvoyé beaucoup de balles et ses retours avaient de la profondeur. J’ai eu du mal à prendre l’initiative et à me montrer agressif. À vrai dire, je trouve que c’est un joueur très talentueux, doté d’un excellent coup droit et d’un jeu régulier. Je pense qu’il ira très loin », a estimé l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 10:56