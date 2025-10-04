AccueilATPATP - ShanghaiLa déclaration de Zverev sur Alcaraz et Sinner fait jaser : "Il...
ATP - Shanghai

La décla­ra­tion de Zverev sur Alcaraz et Sinner fait jaser : « Il est marrant, Alexander. Il dit souvent n’importe quoi, en général pour s’enlever toutes respon­sa­bi­lités dans ses défaites », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

505

« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce que, évidem­ment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de l’in­ter­view sur le court ce samedi après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Une décla­ra­tion déjà énor­mé­ment relayée et commentée, notam­ment par le jour­na­liste Benoît Maylin. 

« Il est marrant, Sasha. Il dit souvent n’importe quoi. En général, pour s’enlever toutes respon­sa­bi­lités dans ses défaites », a lâché le chro­ni­queur su le réseau social X. 

La polé­mique ne fait sans doute que commencer. 

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 13:12

