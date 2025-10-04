« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les directeurs de tournois vont dans cette direction parce que, évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi… », a dénoncé Alexander Zverev lors de l’interview sur le court ce samedi après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Une déclaration déjà énormément relayée et commentée, notamment par le journaliste Benoît Maylin.
« Il est marrant, Sasha. Il dit souvent n’importe quoi. En général, pour s’enlever toutes responsabilités dans ses défaites », a lâché le chroniqueur su le réseau social X.
🗣️ Zverev : « Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Les directeurs de tournois le font pour favoriser Sinner et Alcaraz. »— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 4, 2025
Il est marrant, Sasha.
Il dit souvent n’importe quoi.
En général, pour s’enlever toutes responsabilités dans ses défaites.
La polémique ne fait sans doute que commencer.
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 13:12