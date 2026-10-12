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La grosse colère de Carlos Alcaraz lors de son troi­sième tour : « Je ne peux pas jouer comme ça ! Je ne peux pas ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Tokyo pour son deuxième tournoi en simple depuis son retour de bles­sure, Carlos Alcaraz espère enchaîner à Shanghai, où il n’a encore jamais dépassé le stade des quarts de finale.

Mais opposé à Zizou Bergs (39e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 chinois, l’Espagnol connaît un début de match compliqué. En cause notam­ment : les condi­tions de jeu, qui semblent parti­cu­liè­re­ment l’agacer.

« Je ne peux pas jouer comme ça, mec. Je ne peux pas ! Une balle qui file comme ça et qui rebondit super haut. Je ne peux pas jouer à l’instinct ! », aurait lancé le septuple vain­queur en Grand Chelem sur le court, selon le jour­na­liste José Moron.

Carlos Alcaraz va désor­mais devoir trouver les solu­tions pour inverser la tendance et venir à bout de son adver­saire belge.

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 13:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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