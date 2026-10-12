Titré à Tokyo pour son deuxième tournoi en simple depuis son retour de bles­sure, Carlos Alcaraz espère enchaîner à Shanghai, où il n’a encore jamais dépassé le stade des quarts de finale.

Mais opposé à Zizou Bergs (39e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 chinois, l’Espagnol connaît un début de match compliqué. En cause notam­ment : les condi­tions de jeu, qui semblent parti­cu­liè­re­ment l’agacer.

« Je ne peux pas jouer comme ça, mec. Je ne peux pas ! Une balle qui file comme ça et qui rebondit super haut. Je ne peux pas jouer à l’instinct ! », aurait lancé le septuple vain­queur en Grand Chelem sur le court, selon le jour­na­liste José Moron.

whatever you say https://t.co/Uf4C3CpOJR — #10 (@goatcaraz) October 12, 2026

Carlos Alcaraz va désor­mais devoir trouver les solu­tions pour inverser la tendance et venir à bout de son adver­saire belge.