Titré à Tokyo pour son deuxième tournoi en simple depuis son retour de blessure, Carlos Alcaraz espère enchaîner à Shanghai, où il n’a encore jamais dépassé le stade des quarts de finale.
Mais opposé à Zizou Bergs (39e mondial) au troisième tour du Masters 1000 chinois, l’Espagnol connaît un début de match compliqué. En cause notamment : les conditions de jeu, qui semblent particulièrement l’agacer.
« Je ne peux pas jouer comme ça, mec. Je ne peux pas ! Une balle qui file comme ça et qui rebondit super haut. Je ne peux pas jouer à l’instinct ! », aurait lancé le septuple vainqueur en Grand Chelem sur le court, selon le journaliste José Moron.
whatever you say https://t.co/Uf4C3CpOJR— #10 (@goatcaraz) October 12, 2026
Carlos Alcaraz va désormais devoir trouver les solutions pour inverser la tendance et venir à bout de son adversaire belge.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 13:15