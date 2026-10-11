Accueil ATP ATP - Shanghai

La préci­sion chirur­gi­cale de Carlos Alcaraz à l’entraînement

Par
Thomas S
-
5991

24 heures après sa victoire pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai face à l’Argentin, Juan Manuel Cerundolo, Carlos Alcaraz était présent ce dimanche à l’en­traî­ne­ment alors qu’il affron­tera Zizou Bergs demain pour une place en huitièmes de finale.

Sous les yeux d’un public entre­pre­nant et rieur, l’Espagnol s’est prêté au jeu du tir de préci­sion avec trois cibles diffé­rentes dont l’une faisant un tout petit plus que la circon­fé­rence d’une balle.

Et après quelques tenta­tives, le septuple vain­queur en Grand Chelem a touché au but sous les accla­ma­tions des spec­ta­teurs présents à cette séance. 

Carlitos n’a égale­ment pas manqué de célé­brer ce coup à la préci­sion chirurgicale. 

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥