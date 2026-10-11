24 heures après sa victoire pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai face à l’Argentin, Juan Manuel Cerundolo, Carlos Alcaraz était présent ce dimanche à l’en­traî­ne­ment alors qu’il affron­tera Zizou Bergs demain pour une place en huitièmes de finale.

Sous les yeux d’un public entre­pre­nant et rieur, l’Espagnol s’est prêté au jeu du tir de préci­sion avec trois cibles diffé­rentes dont l’une faisant un tout petit plus que la circon­fé­rence d’une balle.

Et après quelques tenta­tives, le septuple vain­queur en Grand Chelem a touché au but sous les accla­ma­tions des spec­ta­teurs présents à cette séance.

HE DID ITTTTT VAMOSSS 😭😭😭🤍 https://t.co/8R813zcScp — #10 (@goatcaraz) October 11, 2026

Carlitos n’a égale­ment pas manqué de célé­brer ce coup à la préci­sion chirurgicale.