24 heures après sa victoire pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai face à l’Argentin, Juan Manuel Cerundolo, Carlos Alcaraz était présent ce dimanche à l’entraînement alors qu’il affrontera Zizou Bergs demain pour une place en huitièmes de finale.
Sous les yeux d’un public entreprenant et rieur, l’Espagnol s’est prêté au jeu du tir de précision avec trois cibles différentes dont l’une faisant un tout petit plus que la circonférence d’une balle.
Et après quelques tentatives, le septuple vainqueur en Grand Chelem a touché au but sous les acclamations des spectateurs présents à cette séance.
HE DID ITTTTT VAMOSSS 😭😭😭🤍 https://t.co/8R813zcScp— #10 (@goatcaraz) October 11, 2026
Carlitos n’a également pas manqué de célébrer ce coup à la précision chirurgicale.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 15:47