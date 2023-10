Alors que les derniers quarts de finale du Masters 1000 chinois vont avoir lieu ce vendredi, Roger Federer a fait son appa­ri­tion à Shanghaï.

Invité par l’or­ga­ni­sa­tion, le Suisse aura le droit à une céré­monie en son honneur. Il va rece­voir le prix « Rolex Shanghai Masters Iconic Athlete ».

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a déjà retrouvé ses fans, très heureux de le retrouver.

Mr. Federer is in the buil­ding 🇨🇭@rogerfederer #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/M6yozgsoMz