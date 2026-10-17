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La révé­la­tion de la saison, Rafa Jodar, s’offre Medvedev et une première finale en Masters 1000

Par
Thomas S
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Rafael Jodar n’est déci­dé­ment pas un joueur comme les autres.

Quelques mois après avoir explosé aux yeux du circuit lors de la saison sur terre battue en attei­gnant notam­ment trois quarts de finale d’af­filée à Madrid, Rome et Roland‐Garros, une demi‐finale sur l’ATP 500 de Barcelone et en rempor­tant l’ATP 250 de Marrakech, l’Espagnol de 20 ans s’est qualifié ce samedi pour sa première finale en Masters 1000, à Shanghai.

Une nouvelle fois impres­sion­nant de soli­dité et de faci­lité contre Daniil Medvedev, l’un des joueurs les plus en forme du moment, l’ac­tuel 13e mondial, et virtuel­le­ment 11e, n’a eu besoin que d’1h30 pour rejoindre son compa­triote, Alejandro Davidovich Fokina en finale : 6–3, 6–4.

Désormais aux portes du Top 10 mondial et 9e à la Race, Rafa n’est plus qu’à une victoire de décro­cher le plus beau titre de sa jeune carrière. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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