Rafael Jodar n’est décidément pas un joueur comme les autres.
Quelques mois après avoir explosé aux yeux du circuit lors de la saison sur terre battue en atteignant notamment trois quarts de finale d’affilée à Madrid, Rome et Roland‐Garros, une demi‐finale sur l’ATP 500 de Barcelone et en remportant l’ATP 250 de Marrakech, l’Espagnol de 20 ans s’est qualifié ce samedi pour sa première finale en Masters 1000, à Shanghai.
Une nouvelle fois impressionnant de solidité et de facilité contre Daniil Medvedev, l’un des joueurs les plus en forme du moment, l’actuel 13e mondial, et virtuellement 11e, n’a eu besoin que d’1h30 pour rejoindre son compatriote, Alejandro Davidovich Fokina en finale : 6–3, 6–4.
Désormais aux portes du Top 10 mondial et 9e à la Race, Rafa n’est plus qu’à une victoire de décrocher le plus beau titre de sa jeune carrière.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 14:59