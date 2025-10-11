Cette édition 2025 du Masters 1000 de Shanghai restera long­temps dans les annales et éter­nel­le­ment dans les mémoires d’Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, cousins et opposés ce dimanche en finale.

Après la victoire du Français contre Daniil Medvedev, le Monégasque, tombeur de Novak Djokovic quelques minutes plus tôt et très ému, n’a pas hésité à sauter sur le court pour enlacer son cousin.

Family 👬 Teammates 🫶 Now Masters 1000 Final oppo­nents



You really couldn’t have believed it at the start of the week #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/d1EU6OTr1R — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Des images sublimes et qui traduisent parfai­te­ment toute la beauté du sport.