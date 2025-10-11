AccueilVidéosLa sublime émotion des cousins Rinderknech et Vacherot, tous deux qualifiés en...
La sublime émotion des cousins Rinderknech et Vacherot, tous deux quali­fiés en finale

Cette édition 2025 du Masters 1000 de Shanghai restera long­temps dans les annales et éter­nel­le­ment dans les mémoires d’Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, cousins et opposés ce dimanche en finale.

Après la victoire du Français contre Daniil Medvedev, le Monégasque, tombeur de Novak Djokovic quelques minutes plus tôt et très ému, n’a pas hésité à sauter sur le court pour enlacer son cousin. 

Des images sublimes et qui traduisent parfai­te­ment toute la beauté du sport. 

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 16:09

