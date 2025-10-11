Cette édition 2025 du Masters 1000 de Shanghai restera longtemps dans les annales et éternellement dans les mémoires d’Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, cousins et opposés ce dimanche en finale.
Après la victoire du Français contre Daniil Medvedev, le Monégasque, tombeur de Novak Djokovic quelques minutes plus tôt et très ému, n’a pas hésité à sauter sur le court pour enlacer son cousin.
Family 👬 Teammates 🫶 Now Masters 1000 Final opponents— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
You really couldn’t have believed it at the start of the week #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/d1EU6OTr1R
Des images sublimes et qui traduisent parfaitement toute la beauté du sport.
