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La tuile pour Arthur Gea

Par
Henri Touchard
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Alors qu’il affron­tait ce matin l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Gea a dû jeter l’éponge.

En effet, le Français est l’une des révé­la­tions trico­lores de cette année 2026, avec un premier titre ATP à Los Cabos et un huitième de finale à l’US Open.

Arrivé en quarts de finale à Shanghai, le Français jouait pour décro­cher une place dans le dernier carré, au terme d’un parcours loin d’être simple, marqué notam­ment par ses victoires face à Ben Shelton et Jakub Mensik.

Malheureusement pour Arthur, son corps a semblé dire stop.

Une triste fin pour le Français dans son parcours en Chine.

On attend désor­mais d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 09:33

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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