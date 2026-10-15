Alors qu’il affrontait ce matin l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Gea a dû jeter l’éponge.
En effet, le Français est l’une des révélations tricolores de cette année 2026, avec un premier titre ATP à Los Cabos et un huitième de finale à l’US Open.
Arrivé en quarts de finale à Shanghai, le Français jouait pour décrocher une place dans le dernier carré, au terme d’un parcours loin d’être simple, marqué notamment par ses victoires face à Ben Shelton et Jakub Mensik.
Malheureusement pour Arthur, son corps a semblé dire stop.
An unfortunate start to the quarter‐finals 🤕Gea is forced to retire at 1–4, as Davidovich Fokina moves to a 5th Masters SF.#RolexShanghaiMasters https://t.co/qB0YFeGRUW— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2026
Une triste fin pour le Français dans son parcours en Chine.
On attend désormais d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 09:33