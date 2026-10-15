Alors qu’il affron­tait ce matin l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Gea a dû jeter l’éponge.

En effet, le Français est l’une des révé­la­tions trico­lores de cette année 2026, avec un premier titre ATP à Los Cabos et un huitième de finale à l’US Open.

Arrivé en quarts de finale à Shanghai, le Français jouait pour décro­cher une place dans le dernier carré, au terme d’un parcours loin d’être simple, marqué notam­ment par ses victoires face à Ben Shelton et Jakub Mensik.

Malheureusement pour Arthur, son corps a semblé dire stop.

An unfor­tu­nate start to the quarter‐finals 🤕Gea is forced to retire at 1–4, as Davidovich Fokina moves to a 5th Masters SF.#RolexShanghaiMasters https://t.co/qB0YFeGRUW — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2026

Une triste fin pour le Français dans son parcours en Chine.

On attend désor­mais d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure.