« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Un déra­page qui lui a valu un aver­tis­se­ment de l’arbitre et suscité de nouvelles critiques, d’autant que ce n’est pas la première fois que le compor­te­ment du jeune Espagnol envers les ramas­seurs de balles est pointé du doigt.

Aquí decimos las cosas como son, tanto para bien como para mal, y Jódar aquí se ha equi­vo­cado.En el 2do set recibió un warning por decirle a un reco­ge­pe­lotas :🗣️ « ¡Dame ya la puta toalla ! »El juez de silla, que habla español, lo oyó y lo sancionó.Error de Jódar, que aunque intentó justi­fi­carse diciendo que no le estaban haciendo caso, esa no es la manera de diri­girse a un reco­ge­pe­lotas.Esto no es justi­fi­cable y es algo que tiene que cambiar. Como decimos, aún es joven y comete errores como todos, pero hay que aprender de estas cosas para que no vuelvan a ocurrir. — José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026

« C’est une erreur de Jodar qui, bien qu’il ait tenté de se justi­fier en disant qu’on ne l’écou­tait pas, n’a pas à s’adresser ainsi à un ramas­seur de balles. Ce n’est pas justi­fiable et c’est quelque chose qu’il doit changer. Comme on le dit souvent, il est encore jeune et commet des erreurs comme tout le monde, mais il faut tirer les leçons de ces inci­dents pour qu’ils ne se repro­duisent plus », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X.