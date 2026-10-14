« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramasseur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Un dérapage qui lui a valu un avertissement de l’arbitre et suscité de nouvelles critiques, d’autant que ce n’est pas la première fois que le comportement du jeune Espagnol envers les ramasseurs de balles est pointé du doigt.
Aquí decimos las cosas como son, tanto para bien como para mal, y Jódar aquí se ha equivocado.En el 2do set recibió un warning por decirle a un recogepelotas :🗣️ « ¡Dame ya la puta toalla ! »El juez de silla, que habla español, lo oyó y lo sancionó.Error de Jódar, que aunque intentó justificarse diciendo que no le estaban haciendo caso, esa no es la manera de dirigirse a un recogepelotas.Esto no es justificable y es algo que tiene que cambiar. Como decimos, aún es joven y comete errores como todos, pero hay que aprender de estas cosas para que no vuelvan a ocurrir.— José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026
« C’est une erreur de Jodar qui, bien qu’il ait tenté de se justifier en disant qu’on ne l’écoutait pas, n’a pas à s’adresser ainsi à un ramasseur de balles. Ce n’est pas justifiable et c’est quelque chose qu’il doit changer. Comme on le dit souvent, il est encore jeune et commet des erreurs comme tout le monde, mais il faut tirer les leçons de ces incidents pour qu’ils ne se reproduisent plus », a réagi le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 12:48