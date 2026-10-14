Accueil ATP ATP - Shanghai

L’attitude de Rafael Jodar, 13e mondial, fait parler : « Ce n’est pas justifiable »

Par
Baptiste Mulatier
-
53

« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Un déra­page qui lui a valu un aver­tis­se­ment de l’arbitre et suscité de nouvelles critiques, d’autant que ce n’est pas la première fois que le compor­te­ment du jeune Espagnol envers les ramas­seurs de balles est pointé du doigt.

« C’est une erreur de Jodar qui, bien qu’il ait tenté de se justi­fier en disant qu’on ne l’écou­tait pas, n’a pas à s’adresser ainsi à un ramas­seur de balles. Ce n’est pas justi­fiable et c’est quelque chose qu’il doit changer. Comme on le dit souvent, il est encore jeune et commet des erreurs comme tout le monde, mais il faut tirer les leçons de ces inci­dents pour qu’ils ne se repro­duisent plus », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X. 

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥