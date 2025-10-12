Devenu une forme d’in­fluen­ceur, Laurent Rochette qui a joué sur le circuit donne régu­liè­re­ment des conseils tech­nique, tactique, de maté­riel et d’at­ti­tude pour progresser à tous les prati­quants de tennis quel que soit leur niveau.

Evidemment le parcours de Vacherot et sa victoire face à Djokovic l’a inter­pellé. Il s’est donc exprimé sur ses divers plates formes sur les réseaux sociaux.

« Ce genre de parcours, ce genre de perfor­mance cela doit nous envoyer des messages hyper forts. Valentin vient à Shanghaï un peu à l’ar­rache, il sort des quali­fi­ca­tions, il a gagné huit matchs d’af­filée en battant un top 50, un top 20 et main­te­nant Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. En fait, sa clé c’est qu’il n’est concentré que sur trois choses : sa stra­tégie, maitriser ses émotions qu’il garde les plus basses possibles et il va à 100% dans ses inten­tions de jeu. Son match face à Djokovic, c’est un message qu’il envoie très très fort au monde entier pour dire que l’on se met beau­coup trop de limites quand on affronte un joueur qui est soit disant plus fort »



