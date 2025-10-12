Devenu une forme d’influenceur, Laurent Rochette qui a joué sur le circuit donne régulièrement des conseils technique, tactique, de matériel et d’attitude pour progresser à tous les pratiquants de tennis quel que soit leur niveau.
Evidemment le parcours de Vacherot et sa victoire face à Djokovic l’a interpellé. Il s’est donc exprimé sur ses divers plates formes sur les réseaux sociaux.
« Ce genre de parcours, ce genre de performance cela doit nous envoyer des messages hyper forts. Valentin vient à Shanghaï un peu à l’arrache, il sort des qualifications, il a gagné huit matchs d’affilée en battant un top 50, un top 20 et maintenant Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. En fait, sa clé c’est qu’il n’est concentré que sur trois choses : sa stratégie, maitriser ses émotions qu’il garde les plus basses possibles et il va à 100% dans ses intentions de jeu. Son match face à Djokovic, c’est un message qu’il envoie très très fort au monde entier pour dire que l’on se met beaucoup trop de limites quand on affronte un joueur qui est soit disant plus fort »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 09:06