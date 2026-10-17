Il est rare de voir Alexander Zverev aussi peu déçu et acceptant aussi facilement une défaite en conférence de presse d’après match.
Battu ce samedi par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, l’Allemand a estimé qu’il avait tout donné. Extrait.
Q. Après avoir remporté ces deux tournois du Grand Chelem, abordez‐vous désormais les défaites différemment ou suivez‐vous le même processus que d’habitude ?
ALEXANDER ZVEREV : Je pense que cela dépend de la défaite. Si j’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux, alors c’est douloureux pour moi, et ça le restera toujours ; cela ne change rien à ce que l’on a gagné par le passé. Mais si j’ai le sentiment d’avoir fait tout ce que je pouvais, et j’ai l’impression que dans ce tournoi, curieusement, j’ai perdu contre Alejandro qui joue vraiment bien. Deuxièmement, j’ai l’impression d’avoir peut‐être dépassé mes attentes cette semaine, compte tenu de tout le tennis que j’ai joué. J’avais une petite blessure, j’étais fatigué en arrivant au tournoi, et ça ne me dérange pas de perdre aujourd’hui face à un joueur comme lui.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:37