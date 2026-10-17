Il est rare de voir Alexander Zverev aussi peu déçu et accep­tant aussi faci­le­ment une défaite en confé­rence de presse d’après match.

Battu ce samedi par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, l’Allemand a estimé qu’il avait tout donné. Extrait.

Q. Après avoir remporté ces deux tour­nois du Grand Chelem, abordez‐vous désor­mais les défaites diffé­rem­ment ou suivez‐vous le même processus que d’habitude ?

ALEXANDER ZVEREV : Je pense que cela dépend de la défaite. Si j’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux, alors c’est doulou­reux pour moi, et ça le restera toujours ; cela ne change rien à ce que l’on a gagné par le passé. Mais si j’ai le senti­ment d’avoir fait tout ce que je pouvais, et j’ai l’impression que dans ce tournoi, curieu­se­ment, j’ai perdu contre Alejandro qui joue vrai­ment bien. Deuxièmement, j’ai l’impression d’avoir peut‐être dépassé mes attentes cette semaine, compte tenu de tout le tennis que j’ai joué. J’avais une petite bles­sure, j’étais fatigué en arri­vant au tournoi, et ça ne me dérange pas de perdre aujourd’hui face à un joueur comme lui.