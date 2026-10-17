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L’aveu d’Alexander Zverev après sa défaite en demi‐finale : « Ça ne me dérange pas de perdre face à un joueur comme lui »

Par
Thomas S
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Il est rare de voir Alexander Zverev aussi peu déçu et accep­tant aussi faci­le­ment une défaite en confé­rence de presse d’après match.

Battu ce samedi par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, l’Allemand a estimé qu’il avait tout donné. Extrait. 

Q. Après avoir remporté ces deux tour­nois du Grand Chelem, abordez‐vous désor­mais les défaites diffé­rem­ment ou suivez‐vous le même processus que d’habitude ?
ALEXANDER ZVEREV : Je pense que cela dépend de la défaite. Si j’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux, alors c’est doulou­reux pour moi, et ça le restera toujours ; cela ne change rien à ce que l’on a gagné par le passé. Mais si j’ai le senti­ment d’avoir fait tout ce que je pouvais, et j’ai l’impression que dans ce tournoi, curieu­se­ment, j’ai perdu contre Alejandro qui joue vrai­ment bien. Deuxièmement, j’ai l’impression d’avoir peut‐être dépassé mes attentes cette semaine, compte tenu de tout le tennis que j’ai joué. J’avais une petite bles­sure, j’étais fatigué en arri­vant au tournoi, et ça ne me dérange pas de perdre aujourd’hui face à un joueur comme lui.

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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