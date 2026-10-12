En l’es­pace de quelques jours, Arthur Fils vient de perdre deux matchs qu’il aurait large­ment pu remporter.

Après sa défaite à Tokyo où il avait un break d’avance dans les trois sets de la rencontre face à Valentin Vacherot, le Français a cette fois manqué de réalisme sur balles de break, contre Van De Zandschulp à Shanghai, avec un famé­lique bilan d’une balle convertie sur neuf, dont un 0⁄ 7 dans le premier set.

Un constat qui l’a amené à exploser sa raquette sur le sol en fin de première manche. Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le 10e joueur mondial a reconnu une certaine tension. Extrait.

Vous avez cassé une raquette après la perte de votre enga­ge­ment à 5–5 au premier set. Vous sentiez‐vous plus tendu que d’ha­bi­tude ?

Il y a pas mal de tension, j’es­saie de relâ­cher la tension. J’ai encore des balles de break et ça ne passe pas. Dans le deuxième set, c’est un peu pareil. Je change de t‑shirt, les poignets pour repartir. Je débreake, pas mal. À 3–2, je me dis que je peux avoir des occa­sions, mais ça se goupille mal. Et je fais un très mauvais jeu à 3–3.