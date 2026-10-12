Accueil ATP ATP - Shanghai

L’aveu d’Arthur Fils après avoir fracassé sa raquette lors de sa défaite au troi­sième tour : « Il y a pas mal de tension »

Par
Thomas S
-
409

En l’es­pace de quelques jours, Arthur Fils vient de perdre deux matchs qu’il aurait large­ment pu remporter. 

Après sa défaite à Tokyo où il avait un break d’avance dans les trois sets de la rencontre face à Valentin Vacherot, le Français a cette fois manqué de réalisme sur balles de break, contre Van De Zandschulp à Shanghai, avec un famé­lique bilan d’une balle convertie sur neuf, dont un 07 dans le premier set. 

Un constat qui l’a amené à exploser sa raquette sur le sol en fin de première manche. Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le 10e joueur mondial a reconnu une certaine tension. Extrait. 

Vous avez cassé une raquette après la perte de votre enga­ge­ment à 5–5 au premier set. Vous sentiez‐vous plus tendu que d’ha­bi­tude ?
Il y a pas mal de tension, j’es­saie de relâ­cher la tension. J’ai encore des balles de break et ça ne passe pas. Dans le deuxième set, c’est un peu pareil. Je change de t‑shirt, les poignets pour repartir. Je débreake, pas mal. À 3–2, je me dis que je peux avoir des occa­sions, mais ça se goupille mal. Et je fais un très mauvais jeu à 3–3.

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥