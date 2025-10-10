Après sa victoire contre Zizou Bergs jeudi, syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est confié en serbe.

« J’essaie de survivre sur le court, c’est tout. Je suis content d’avoir gagné, c’est physi­que­ment l’un des tour­nois les plus diffi­ciles de ma vie, alors passons à autre chose », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.

En demi‐finales samedi, le joueur de 38 ans affron­tera la surprise moné­gasque Valentin Vacherot, 204e mondial avant le début du tournoi.