Après sa victoire contre Zizou Bergs jeudi, synonyme de qualification pour le dernier carré du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est confié en serbe.
« J’essaie de survivre sur le court, c’est tout. Je suis content d’avoir gagné, c’est physiquement l’un des tournois les plus difficiles de ma vie, alors passons à autre chose », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.
En demi‐finales samedi, le joueur de 38 ans affrontera la surprise monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial avant le début du tournoi.
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 13:22