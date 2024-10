La réac­tion très sobre voire « glaciale » de Jannik Sinner après avoir battu Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Shanghai, devant Roger Federer, a fait parler.

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial s’est confié en expli­quant comment il gardait ce sang‐froid, malgré l’agi­ta­tion autour de son affaire de dopage et l’épée de Damoclès qui plane au‐dessus de sa tête (l’Agence mondiale anti­do­page récla­mant un à deux ans de suspen­sion pour l’Italien auprès du Tribunal arbi­tral du sport).

« Je sais que cette année a été très, très diffi­cile pour moi à cause d’autres circons­tances et à certains moments, j’ai perdu un peu le sourire parce que j’ai eu des problèmes en dehors du court. Ils sont encore dans mon esprit parfois. Ce n’est donc jamais facile de jouer dans ce genre de circons­tances, mais j’es­saye de profiter du mieux possible sur le terrain. J’essaie de rester très calme et de ne pas faire de problèmes si je rate des coups ou si je n’ai pas de chance. J’essaie juste de conti­nuer à pousser avec la meilleure énergie que j’ai ce jour‐là. Chaque jour est un peu diffé­rent, donc je suis content de la façon dont je gère les situa­tions sur le court. J’essaie de contrôler ce que je peux contrôler, c’est‐à‐dire le mental et l’as­pect physique. Mais pour le reste, il faut y croire et essayer de rester calme, surtout dans les moments impor­tants d’un match. »