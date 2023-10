Depuis la dernière édition du Masters 1000 de Shanghaï en 2019, remportée par Daniil Medvedev, la surface a bien changé.

Le numéro 3 mondial a en effet tiré la sonnette d’alarme à ce sujet lors de son inter­view sur le court après sa victoire contre Cristian Garin en 32es de finale (6−3, 6–3, en 1h32 de jeu).

« Nous sommes passés de Pékin à Shanghai si rapi­de­ment, avec des balles et des surfaces diffé­rentes. Avant, Shanghaï était l’un des tour­nois les plus rapides du circuit main­te­nant je ne sais pas lequel est le plus lent entre lui et Indian Wells. C’est comme ça, il faut jouer comme ça. Cette saison, j’ai réussi à bien jouer sur des courts en dur lents, alors j’es­saierai de le faire égale­ment ici », a constaté le Russe.

Pour une place en huitièmes de finale, il retrou­vera Sebastian Korda, contre qui il s’est incliné en trois sets au début de l’année à l’Open d’Australie.