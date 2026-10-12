Si Valentin Vacherot n’a clairement pas à rougir d’une défaite face à un joueur du calibre de Tommy Paul, il aurait en revanche souhaité lui poser beaucoup plus de problèmes.
Sèchement battu (6−4, 6–2 en à peine 1h30 de jeu) au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai où il était tenant du titre, le Monégasque n’a pas fait de mystère en conférence de presse d’après match.
« Tout d’abord, j’ai tout simplement très mal joué, mais Tommy m’a aussi poussé à mal jouer. Il m’a vraiment bien fait courir sur le court. Je ne me sentais pas très bien. J’ai vite compris que je n’étais pas non plus au mieux de ma forme physique. Tout ça mis ensemble… J’ai quand même essayé de me battre dans le premier set. J’ai remonté le score, je retournais bien les balles. C’était d’ailleurs l’une des rares choses que je faisais très bien aujourd’hui : le retour de service. J’ai eu une balle de break pour revenir à 5 partout dans le premier set, et je pense qu’une fois que je l’ai ratée, il a pris confiance et a joué un très, très bon deuxième set. »
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 19:20