Si Valentin Vacherot n’a clai­re­ment pas à rougir d’une défaite face à un joueur du calibre de Tommy Paul, il aurait en revanche souhaité lui poser beau­coup plus de problèmes.

Sèchement battu (6−4, 6–2 en à peine 1h30 de jeu) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai où il était tenant du titre, le Monégasque n’a pas fait de mystère en confé­rence de presse d’après match.

« Tout d’abord, j’ai tout simple­ment très mal joué, mais Tommy m’a aussi poussé à mal jouer. Il m’a vrai­ment bien fait courir sur le court. Je ne me sentais pas très bien. J’ai vite compris que je n’étais pas non plus au mieux de ma forme physique. Tout ça mis ensemble… J’ai quand même essayé de me battre dans le premier set. J’ai remonté le score, je retour­nais bien les balles. C’était d’ailleurs l’une des rares choses que je faisais très bien aujourd’hui : le retour de service. J’ai eu une balle de break pour revenir à 5 partout dans le premier set, et je pense qu’une fois que je l’ai ratée, il a pris confiance et a joué un très, très bon deuxième set. »