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Le coup de gueule d’Alcaraz après l’an­nonce de Sinner : « Les choses prennent une mauvaise direction »

Par
Baptiste Mulatier
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Régulièrement très critique envers le calen­drier, qu’il juge trop chargé, Carlos Alcaraz en a remis une couche lors­qu’il a été inter­rogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le reste de la saison. 

Le septuple lauréat en Grand Chelem a fait passer un nouveau message à l’ATP : « L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énor­mé­ment de tour­nois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direc­tion. Je souhaite simple­ment bonne chance à Jannik pour ces prochains mois, afin qu’il soit en forme pour la saison prochaine. J’espère le revoir bientôt, mais ils doivent prendre un peu en compte ce qui se passe sur le circuit, en colla­bo­ra­tion avec les joueurs. »

Pour rappel, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, blessé au genou, n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier tandis que Carlos Alcaraz a manqué quatre mois et demi de compé­ti­tion entre avril et août à cause d’une bles­sure au poignet droit.

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 12:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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