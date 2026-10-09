Régulièrement très critique envers le calen­drier, qu’il juge trop chargé, Carlos Alcaraz en a remis une couche lors­qu’il a été inter­rogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le reste de la saison.

Le septuple lauréat en Grand Chelem a fait passer un nouveau message à l’ATP : « L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énor­mé­ment de tour­nois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direc­tion. Je souhaite simple­ment bonne chance à Jannik pour ces prochains mois, afin qu’il soit en forme pour la saison prochaine. J’espère le revoir bientôt, mais ils doivent prendre un peu en compte ce qui se passe sur le circuit, en colla­bo­ra­tion avec les joueurs. »

“They are pushing us too much.”Carlos Alcaraz speaks honestly about the tennis sche­dule and hopes Jannik Sinner makes a fast reco­very ❤️ https://t.co/cnXC5r53cl — TNT Sports (@tntsports) October 8, 2026

Pour rappel, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, blessé au genou, n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier tandis que Carlos Alcaraz a manqué quatre mois et demi de compé­ti­tion entre avril et août à cause d’une bles­sure au poignet droit.