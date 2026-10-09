Régulièrement très critique envers le calendrier, qu’il juge trop chargé, Carlos Alcaraz en a remis une couche lorsqu’il a été interrogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le reste de la saison.
Le septuple lauréat en Grand Chelem a fait passer un nouveau message à l’ATP : « L’une des raisons pour lesquelles nous voyons des joueurs se blesser, c’est qu’ils nous poussent parfois au‐delà des limites, à disputer énormément de tournois et de matchs. Les choses prennent une mauvaise direction. Je souhaite simplement bonne chance à Jannik pour ces prochains mois, afin qu’il soit en forme pour la saison prochaine. J’espère le revoir bientôt, mais ils doivent prendre un peu en compte ce qui se passe sur le circuit, en collaboration avec les joueurs. »
“They are pushing us too much.”Carlos Alcaraz speaks honestly about the tennis schedule and hopes Jannik Sinner makes a fast recovery ❤️ https://t.co/cnXC5r53cl— TNT Sports (@tntsports) October 8, 2026
Pour rappel, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, blessé au genou, n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier tandis que Carlos Alcaraz a manqué quatre mois et demi de compétition entre avril et août à cause d’une blessure au poignet droit.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 12:46