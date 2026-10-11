Arthur Gea est en train de vivre un rêve éveillé depuis cet été.
127e joueur mondial le 27 juillet dernier, le Français (56e cette semaine) vient de se qualifier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai après sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière face au 4e mondial, Ben Shelton.
Vainqueur 7–6(5), 7–6(3), après 2h10 de jeu, celui qui a remporté l’ATP 250 de Los Cabos et atteint la deuxième semaine de l’US Open est en pleine confiance. C’est notamment ce qu’il a confié à nos confrères de L’Équipe après la rencontre.
« Oui, la confiance, ça joue beaucoup. La fraîcheur aussi, prendre le temps après les gros tournois. Après l’US Open, j’ai pris le temps de me repréparer pour venir ici. La semaine dernière (à Pékin), j’ai bien joué. C’est important aussi et ça fait la différence. Je m’entraîne très dur depuis le début de la saison pour battre ces joueurs. Réussir à le faire, c’est évidemment spécial, mais je m’étais bien préparé et j’étais confiant avant le match. Je suis en train de réussir une très bonne saison donc c’est une très bonne victoire, mais je me sentais prêt à gagner. Il n’y a pas de secret, à part travailler dur. Je l’ai fait, énormément, et il n’y a rien de plus important. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 12:12