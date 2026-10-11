Arthur Gea est en train de vivre un rêve éveillé depuis cet été.

127e joueur mondial le 27 juillet dernier, le Français (56e cette semaine) vient de se quali­fier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai après sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière face au 4e mondial, Ben Shelton.

Vainqueur 7–6(5), 7–6(3), après 2h10 de jeu, celui qui a remporté l’ATP 250 de Los Cabos et atteint la deuxième semaine de l’US Open est en pleine confiance. C’est notam­ment ce qu’il a confié à nos confrères de L’Équipe après la rencontre.

« Oui, la confiance, ça joue beau­coup. La fraî­cheur aussi, prendre le temps après les gros tour­nois. Après l’US Open, j’ai pris le temps de me repré­parer pour venir ici. La semaine dernière (à Pékin), j’ai bien joué. C’est impor­tant aussi et ça fait la diffé­rence. Je m’en­traîne très dur depuis le début de la saison pour battre ces joueurs. Réussir à le faire, c’est évidem­ment spécial, mais je m’étais bien préparé et j’étais confiant avant le match. Je suis en train de réussir une très bonne saison donc c’est une très bonne victoire, mais je me sentais prêt à gagner. Il n’y a pas de secret, à part travailler dur. Je l’ai fait, énor­mé­ment, et il n’y a rien de plus important. »