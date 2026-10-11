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Le Français Arthur Gea, après sa victoire contre le 4e mondial, Ben Shelton : « J’étais confiant avant le match. Je me sentais prêt à gagner »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 22�12025

Arthur Gea est en train de vivre un rêve éveillé depuis cet été. 

127e joueur mondial le 27 juillet dernier, le Français (56e cette semaine) vient de se quali­fier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai après sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière face au 4e mondial, Ben Shelton.

Vainqueur 7–6(5), 7–6(3), après 2h10 de jeu, celui qui a remporté l’ATP 250 de Los Cabos et atteint la deuxième semaine de l’US Open est en pleine confiance. C’est notam­ment ce qu’il a confié à nos confrères de L’Équipe après la rencontre. 

« Oui, la confiance, ça joue beau­coup. La fraî­cheur aussi, prendre le temps après les gros tour­nois. Après l’US Open, j’ai pris le temps de me repré­parer pour venir ici. La semaine dernière (à Pékin), j’ai bien joué. C’est impor­tant aussi et ça fait la diffé­rence. Je m’en­traîne très dur depuis le début de la saison pour battre ces joueurs. Réussir à le faire, c’est évidem­ment spécial, mais je m’étais bien préparé et j’étais confiant avant le match. Je suis en train de réussir une très bonne saison donc c’est une très bonne victoire, mais je me sentais prêt à gagner. Il n’y a pas de secret, à part travailler dur. Je l’ai fait, énor­mé­ment, et il n’y a rien de plus important. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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