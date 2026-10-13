Arthur Gea est en train de faire un bien fou au tennis fran­çais et plus globa­le­ment au circuit. En plus de ses qualités défen­sives impres­sion­nantes sur le plan du jeu, le Tricolore possède une menta­lité à toute épreuve.

Il n’est en effet pas du genre à se laisser impres­sionner par un gros nom du circuit et ne jure que par le travail et le mérite. Une philo­so­phie payante puis­qu’il a pour l’ins­tant battu quatre joueurs du Top 20 sur cinq, dont le dernier ce mardi en la personne de Jakub Mensik, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, Gea a confirmé cette volonté de ne reculer devant rien ni personne. Extrait.

Vous avez affronté cinq joueurs du top 20 dans votre carrière, vous avez gagné quatre fois. Jouer les meilleurs vous transforme‐t‐il ?

Je ne joue ces gros joueurs que main­te­nant. Je suis en train de monter. Finalement, je ne sais toujours pas quel est mon clas­se­ment réel vu que je monte toutes les semaines et que je ne fais que progresser. J’ai un gros bilan contre ces joueurs, mais je ne me mets pas de limites et j’es­père aller le plus loin possible. Pour l’ins­tant, ça a l’air de bien marcher donc je suis content. Ça se voit aussi dans mon atti­tude, je n’ai pas l’air timide face aux gros joueurs ou dans des gros tournois.