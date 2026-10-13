Arthur Gea est en train de faire un bien fou au tennis français et plus globalement au circuit. En plus de ses qualités défensives impressionnantes sur le plan du jeu, le Tricolore possède une mentalité à toute épreuve.
Il n’est en effet pas du genre à se laisser impressionner par un gros nom du circuit et ne jure que par le travail et le mérite. Une philosophie payante puisqu’il a pour l’instant battu quatre joueurs du Top 20 sur cinq, dont le dernier ce mardi en la personne de Jakub Mensik, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, Gea a confirmé cette volonté de ne reculer devant rien ni personne. Extrait.
Vous avez affronté cinq joueurs du top 20 dans votre carrière, vous avez gagné quatre fois. Jouer les meilleurs vous transforme‐t‐il ?
Je ne joue ces gros joueurs que maintenant. Je suis en train de monter. Finalement, je ne sais toujours pas quel est mon classement réel vu que je monte toutes les semaines et que je ne fais que progresser. J’ai un gros bilan contre ces joueurs, mais je ne me mets pas de limites et j’espère aller le plus loin possible. Pour l’instant, ça a l’air de bien marcher donc je suis content. Ça se voit aussi dans mon attitude, je n’ai pas l’air timide face aux gros joueurs ou dans des gros tournois.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 13:40