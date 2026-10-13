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Le Français Arthur Gea n’a peur de rien ni de personne : « Ça se voit aussi dans mon atti­tude, je n’ai pas l’air timide face aux gros joueurs ou dans des gros tournois »

Par
Thomas S
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989
Australian Open - Melbourne - 22�12025

Arthur Gea est en train de faire un bien fou au tennis fran­çais et plus globa­le­ment au circuit. En plus de ses qualités défen­sives impres­sion­nantes sur le plan du jeu, le Tricolore possède une menta­lité à toute épreuve. 

Il n’est en effet pas du genre à se laisser impres­sionner par un gros nom du circuit et ne jure que par le travail et le mérite. Une philo­so­phie payante puis­qu’il a pour l’ins­tant battu quatre joueurs du Top 20 sur cinq, dont le dernier ce mardi en la personne de Jakub Mensik, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. 

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, Gea a confirmé cette volonté de ne reculer devant rien ni personne. Extrait. 

Vous avez affronté cinq joueurs du top 20 dans votre carrière, vous avez gagné quatre fois. Jouer les meilleurs vous transforme‐t‐il ?
Je ne joue ces gros joueurs que main­te­nant. Je suis en train de monter. Finalement, je ne sais toujours pas quel est mon clas­se­ment réel vu que je monte toutes les semaines et que je ne fais que progresser. J’ai un gros bilan contre ces joueurs, mais je ne me mets pas de limites et j’es­père aller le plus loin possible. Pour l’ins­tant, ça a l’air de bien marcher donc je suis content. Ça se voit aussi dans mon atti­tude, je n’ai pas l’air timide face aux gros joueurs ou dans des gros tournois.

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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