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Le Français Arthur Gea s’ex­plique après son abandon cruel : « Je n’étais pas certain d’aller sur le court au début. Au final, j’ai quand même voulu essayer. Malheureusement, c’était trop doulou­reux pour jouer à fond et pour avoir une chance de gagner le match »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 22�12025

Cela ne pouvait pas être pire pour Arthur Gea.

Alors qu’il réali­sait un Masters 1000 de Shanghai de très haut niveau et qu’il avait une oppor­tu­nité unique de rallier les demi‐finales, le Français a malheu­reu­se­ment été contraint à l’abandon ce jeudi après cinq jeux disputés contre Davidovich Fokina (4−1).

Forcément déçu, celui que sera malgré tout 44e mondial ce lundi (+12 places), le meilleur clas­se­ment de sa carrière, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe.

« Ce (jeudi) matin, quand je me suis échauffé, j’ai senti une grosse douleur au niveau du psoas. Ce n’était pas top… J’ai essayé de faire des trai­te­ments avec les physios, j’ai essayé de travailler un peu dessus pour faire passer la douleur, mais ce n’était pas suffi­sant. Je n’étais pas certain d’aller sur le court au début. Au final, j’ai quand même voulu essayer. Malheureusement, c’était trop doulou­reux pour jouer à fond et pour avoir une chance de gagner le match. Et pour la fin de la saison aussi, c’était trop dange­reux de pousser dessus, donc j’ai fait le choix de me retirer, même si c’était très dur et même si je suis très triste. J’espère que je vais récu­pérer assez vite de ce petit pépin et pouvoir conti­nuer sur les deux tour­nois qui me restent avant la fin de la saison, à fond. Bien finir cette année qui a été exceptionnelle. »

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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