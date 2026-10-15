Cela ne pouvait pas être pire pour Arthur Gea.
Alors qu’il réalisait un Masters 1000 de Shanghai de très haut niveau et qu’il avait une opportunité unique de rallier les demi‐finales, le Français a malheureusement été contraint à l’abandon ce jeudi après cinq jeux disputés contre Davidovich Fokina (4−1).
Forcément déçu, celui que sera malgré tout 44e mondial ce lundi (+12 places), le meilleur classement de sa carrière, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe.
« Ce (jeudi) matin, quand je me suis échauffé, j’ai senti une grosse douleur au niveau du psoas. Ce n’était pas top… J’ai essayé de faire des traitements avec les physios, j’ai essayé de travailler un peu dessus pour faire passer la douleur, mais ce n’était pas suffisant. Je n’étais pas certain d’aller sur le court au début. Au final, j’ai quand même voulu essayer. Malheureusement, c’était trop douloureux pour jouer à fond et pour avoir une chance de gagner le match. Et pour la fin de la saison aussi, c’était trop dangereux de pousser dessus, donc j’ai fait le choix de me retirer, même si c’était très dur et même si je suis très triste. J’espère que je vais récupérer assez vite de ce petit pépin et pouvoir continuer sur les deux tournois qui me restent avant la fin de la saison, à fond. Bien finir cette année qui a été exceptionnelle. »
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 11:11