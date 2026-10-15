Cela ne pouvait pas être pire pour Arthur Gea.

Alors qu’il réali­sait un Masters 1000 de Shanghai de très haut niveau et qu’il avait une oppor­tu­nité unique de rallier les demi‐finales, le Français a malheu­reu­se­ment été contraint à l’abandon ce jeudi après cinq jeux disputés contre Davidovich Fokina (4−1).

Forcément déçu, celui que sera malgré tout 44e mondial ce lundi (+12 places), le meilleur clas­se­ment de sa carrière, s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe.

« Ce (jeudi) matin, quand je me suis échauffé, j’ai senti une grosse douleur au niveau du psoas. Ce n’était pas top… J’ai essayé de faire des trai­te­ments avec les physios, j’ai essayé de travailler un peu dessus pour faire passer la douleur, mais ce n’était pas suffi­sant. Je n’étais pas certain d’aller sur le court au début. Au final, j’ai quand même voulu essayer. Malheureusement, c’était trop doulou­reux pour jouer à fond et pour avoir une chance de gagner le match. Et pour la fin de la saison aussi, c’était trop dange­reux de pousser dessus, donc j’ai fait le choix de me retirer, même si c’était très dur et même si je suis très triste. J’espère que je vais récu­pérer assez vite de ce petit pépin et pouvoir conti­nuer sur les deux tour­nois qui me restent avant la fin de la saison, à fond. Bien finir cette année qui a été exceptionnelle. »