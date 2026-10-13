Arthur Gea a donné une véritable leçon de solidité à Jakub Mensik, bien trop imprécis au moment de conclure les points, notamment au filet, face à un Français qui semblait capable de tout ramener.
Après cette très belle victoire, le Tricolore est revenu, lors de son interview sur le court, sur son excellente dynamique actuelle. Il a notamment expliqué qu’il avait à cœur de prendre sa revanche sur l’US Open, où il avait été éliminé en huitièmes de finale par Botic van de Zandschulp au terme d’une rencontre frustrante.
« C’est incroyable, je suis très heureux de ce résultat. J’avais une revanche à prendre sur l’US Open, où je m’étais arrêté à ce stade de la compétition. Les choses commencent vraiment à très bien se passer pour moi. Je pense avoir très bien retourné aujourd’hui. J’ai été très concentré tout au long du match. Il a même été encore meilleur que Shelton au service, mais j’ai réussi à trouver le bon rythme pour remettre beaucoup de balles dans le court. C’est ce qui m’a permis d’aller chercher la victoire aujourd’hui. Je suis juste très, très heureux. Ma famille est maintenant réveillée et elle a pu voir ce que j’ai accompli aujourd’hui », a déclaré Arthur Gea.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 10:21