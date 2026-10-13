Arthur Gea a donné une véri­table leçon de soli­dité à Jakub Mensik, bien trop imprécis au moment de conclure les points, notam­ment au filet, face à un Français qui semblait capable de tout ramener.

Après cette très belle victoire, le Tricolore est revenu, lors de son inter­view sur le court, sur son excel­lente dyna­mique actuelle. Il a notam­ment expliqué qu’il avait à cœur de prendre sa revanche sur l’US Open, où il avait été éliminé en huitièmes de finale par Botic van de Zandschulp au terme d’une rencontre frustrante.

« C’est incroyable, je suis très heureux de ce résultat. J’avais une revanche à prendre sur l’US Open, où je m’étais arrêté à ce stade de la compé­ti­tion. Les choses commencent vrai­ment à très bien se passer pour moi. Je pense avoir très bien retourné aujourd’hui. J’ai été très concentré tout au long du match. Il a même été encore meilleur que Shelton au service, mais j’ai réussi à trouver le bon rythme pour remettre beau­coup de balles dans le court. C’est ce qui m’a permis d’aller cher­cher la victoire aujourd’hui. Je suis juste très, très heureux. Ma famille est main­te­nant réveillée et elle a pu voir ce que j’ai accompli aujourd’hui », a déclaré Arthur Gea.