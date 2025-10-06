S’il était forcé­ment satis­fait après avoir battu Alexander Zverev pour la deuxième fois cette saison, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, le Français Arthur Rinderknech (54e mondial) s’est direc­te­ment projeté au micro de l’ATP sur son huitième de finale qui aura lieu mercredi face à Jiri Lehecka (19e).

« Ça veut dire beau­coup. Ça prouve que j’ai le niveau, en tout cas depuis quelques mois je m’en rapproche forte­ment. Je l’avais battu à Wimbledon, c’était ma première victoire contre un top 5 en Grand Chelem. Là, c’est de nouveau lui. C’est un peu le hasard, j’ai une part de chance pour moi aussi. Maintenant, il y a un autre match dans deux jours. Cette victoire est superbe si je fais un bon match dans deux jours. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Mais encore une fois, je suis très très content de gagner un match comme celui‐ci sur le central de Shanghai qui est magnifique. »