S’il était forcément satisfait après avoir battu Alexander Zverev pour la deuxième fois cette saison, à l’occasion du troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, le Français Arthur Rinderknech (54e mondial) s’est directement projeté au micro de l’ATP sur son huitième de finale qui aura lieu mercredi face à Jiri Lehecka (19e).
« Ça veut dire beaucoup. Ça prouve que j’ai le niveau, en tout cas depuis quelques mois je m’en rapproche fortement. Je l’avais battu à Wimbledon, c’était ma première victoire contre un top 5 en Grand Chelem. Là, c’est de nouveau lui. C’est un peu le hasard, j’ai une part de chance pour moi aussi. Maintenant, il y a un autre match dans deux jours. Cette victoire est superbe si je fais un bon match dans deux jours. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Mais encore une fois, je suis très très content de gagner un match comme celui‐ci sur le central de Shanghai qui est magnifique. »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 15:45