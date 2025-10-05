AccueilATPATP - ShanghaiLe Français Rinderknech, avant de retrouver Zverev : "Je ne dis pas...
ATP - Shanghai

Le Français Rinderknech, avant de retrouver Zverev : « Je ne dis pas que je ne peux pas le battre, puisque je l’ai déjà fait, mais la barre sera très haute »

Baptiste Mulatier
-

Tombeur en cinq sets d’Alexander Zverev au premier tour de Wimbledon en juillet dernier, Arthur Rinderknech va retrouver le numéro 3 mondial à l’oc­ca­sion des seizièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. Et il s’at­tend à un gros combat, qui plus est dans des condi­tions très difficiles. 

« Zverev est n°3 mondial, ça veut tout dire. Le match de Wimbledon restera à vie un des meilleurs souve­nirs de ma carrière. Mais le prochain match sera complè­te­ment diffé­rent. Je ne dis pas que je ne peux pas le battre, puisque je l’ai déjà fait, mais la barre sera très haute », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 14:15

