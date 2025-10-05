Tombeur en cinq sets d’Alexander Zverev au premier tour de Wimbledon en juillet dernier, Arthur Rinderknech va retrouver le numéro 3 mondial à l’occasion des seizièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. Et il s’attend à un gros combat, qui plus est dans des conditions très difficiles.
« Zverev est n°3 mondial, ça veut tout dire. Le match de Wimbledon restera à vie un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Mais le prochain match sera complètement différent. Je ne dis pas que je ne peux pas le battre, puisque je l’ai déjà fait, mais la barre sera très haute », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.
