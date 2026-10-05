Mais à quoi joue Terence Atmane ?

Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, le Français s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Heureusement pour lui, son outil de travail a été stoppé par les barrières juste avant les sièges du premier rang sur le côté du court (voir vidéo ci‐dessous).

Cette fameuse règle un peu bizarre au tennis.Tu ne touches personne. Pas disqua­lifié. Tu touches quel­qu’un dans ton éner­ve­ment. Disqualifié.Il faut avoir de la chance dans son fissu­rage ou le contrôler.Par exemple, Djokovic, quand il se fait disqua­li­fier à l’US Open 2020, n’a abso­lu­ment pas de chance. Sa balle arrive en plein dans la caro­tide de la juge de ligne. A 20 centi­mètres près, il touchait la bâche et il prenait juste un aver­tis­se­ment.Au contraire, Atmane a eu beau­coup de chance. — Tennis Legend (@TennisLegende) October 5, 2026

Un geste à la fois dange­reux et inac­cep­table qui ne va pas redorer son image.