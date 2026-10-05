Mais à quoi joue Terence Atmane ?
Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, le Français s’est également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
Heureusement pour lui, son outil de travail a été stoppé par les barrières juste avant les sièges du premier rang sur le côté du court (voir vidéo ci‐dessous).
Cette fameuse règle un peu bizarre au tennis.Tu ne touches personne. Pas disqualifié. Tu touches quelqu’un dans ton énervement. Disqualifié.Il faut avoir de la chance dans son fissurage ou le contrôler.Par exemple, Djokovic, quand il se fait disqualifier à l’US Open 2020, n’a absolument pas de chance. Sa balle arrive en plein dans la carotide de la juge de ligne. A 20 centimètres près, il touchait la bâche et il prenait juste un avertissement.Au contraire, Atmane a eu beaucoup de chance.— Tennis Legend (@TennisLegende) October 5, 2026
Un geste à la fois dangereux et inacceptable qui ne va pas redorer son image.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 14:21