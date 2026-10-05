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Le geste inac­cep­table du Français Atmane avant son abandon polémique

Par
Thomas S
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Mais à quoi joue Terence Atmane ? 

Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, le Français s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Heureusement pour lui, son outil de travail a été stoppé par les barrières juste avant les sièges du premier rang sur le côté du court (voir vidéo ci‐dessous). 

Un geste à la fois dange­reux et inac­cep­table qui ne va pas redorer son image. 

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 14:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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